A Vadász Digitális Polgári Kör alapító tagja lett Reviczky Gábor

Október 11-én rendezték meg Csapodon Az Országos Vadásznapot a Göbös-majori Ökoturisztikai Központban. A rendezvény a vadászat hagyományait, a természet szeretetét és a közösségi élményt egyesíti változatos programkínálatával. Kovács Zoltán államtitkár, aki szintén vadász, egyúttal bejelentette, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!
Az eseményen az érdeklődők hagyományőrző és családbarát programokon keresztül ismerkedhettek meg a vadászat rejtelmeivel. A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter voltak.
„Közösségünk a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára” – ismertette a közösség céljait Kovács Zoltán. Az államtitkár hozzátette, hogy olyan emberek csatlakozását várják, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józanész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.
A kör tagjai között van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zambó Péter államtitkár, Bors Richárd, a Nimród Vadászújság lapigazgatója, Csejtei Tamás vadász- és természetfilmes, Lajos Tamás producer, Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész, a nemzet művésze és Varga Tamás olimpiai bajnok is.
