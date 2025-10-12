RETRO RÁDIÓ

A Vadász Digitális Polgári Kör alapító tagja lett Reviczky Gábor

A kör tagjai között van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zambó Péter államtitkár, Bors Richárd, a Nimród Vadászújság lapigazgatója, Csejtei Tamás vadász- és természetfilmes, Lajos Tamás producer, Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész, a nemzet művésze és Varga Tamás olimpiai bajnok is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 20:22
Módosítva: 2025.10.12. 20:54
Október 11-én rendezték meg Csapodon Az Országos Vadásznapot a Göbös-majori Ökoturisztikai Központban. A rendezvény a vadászat hagyományait, a természet szeretetét és a közösségi élményt egyesíti változatos programkínálatával. Kovács Zoltán államtitkár, aki szintén vadász, egyúttal bejelentette, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

Az eseményen az érdeklődők hagyományőrző és családbarát programokon keresztül ismerkedhettek meg a vadászat rejtelmeivel. A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter voltak.

„Közösségünk a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára” – ismertette a közösség céljait Kovács Zoltán. Az államtitkár hozzátette, hogy olyan emberek csatlakozását várják, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józanész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen 2024. március 26-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

