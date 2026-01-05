Így emelkednek a bérek 2026-ban

Ahogy arról korábban is írtunk, 2026-ban a garantált bérminimum és a minimálbér is emelkedik. Emellett jelentős béremelésre számíthatnak a tanárok, az egészségügyi és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a kormányhivatalban dolgozók is.

Jelentős béremelés várható 2026-ban. Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

Béremelés 2026-ban – ennek sokan fognak örülni

Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a közigazgatásban, a területi közigazgatásban, a szociális rendszerben és a kulturális rendszerben dolgozók esetében is 15 százalékos béremelés történik 2026-ban.

Az igazságügyi dolgozók számára pedig hároméves programot hirdettek meg, amely 2026-ban folytatódik és 2027-ben fejeződik be. A bírák fizetése 48, a bírósági fogalmazóké 89, a bírósági alkalmazottaké pedig 100 százalékkal nő.

Minimálbér valamint a garantált bérminimum emelkedése mellett a pedagógusok, valamint a kormányhivatalokban és a vízügyekben dolgozók bére is nő. A pedagógusok 10, a kormányhivatalokban és a vízügyben dolgozók pedig 15 százalékkal magasabb bért kapnak 2026-tól.

A pedagógusok esetében a 2024-es 32,2 százalékos, valamint a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után ez kifejezetten kedvező; öt év alatt kétszeresére nőtt a pedagógusok bére. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes úgy fogalmazott, hogy a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyi fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan.

Gyepes Ádám videójában számolt be a béremelésről: