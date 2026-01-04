RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: Újabb év, újabb tanár béremelés!

Rétvári Bence bejelentette a tanári béremelések kapcsán az újabb lépcsőfokot. Itt vannak a részletek a tanár béremelésről.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 09:40
rétvári bence tanár béremelés

Újabb év, újabb tanár béremelés! A 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalákkalkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére! Ezzel öt év alatt már több mint a kétszeresére emelkedett a tanárok bére, azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak egy 20 százalékos többletemelés is, illetőleg szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 

Rétvári Bence bejelentést tett a tanár béremelésről
Rétvári  Bence bejelentést tett a tanár béremelésről / Fotó: Facebook

Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz, ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyi fog nőni, amennyivel a diplomások, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan. Ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér. A béremelés java részt 88%-ban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12%-ban pedig európai uniós forrásokból. A tanári pálya egyre népszerűbbé válása jól látható a felvételi jelentkezési adatokban is, hiszen rekordmagas számban vettek föl idén is pedagógus jelölteket az egyetemekre. Mindenki emlékszik azokra a tanárokra, akik sokat tettek őértek korában, vagy sokat tettek a gyerekeiért az iskolában. Fontos, hogy őket anyagilag is és erkölcsileg is megbecsőljük. Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlákra. Mindenkinek sikeres tanévet kívánok!

- közölte Rétvári Bence.

Itt van tanár béremelésről a bejelentés

