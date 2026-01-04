Rétvári Bence: Újabb év, újabb tanár béremelés!

Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz, ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyi fog nőni, amennyivel a diplomások, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan. Ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér. A béremelés java részt 88%-ban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12%-ban pedig európai uniós forrásokból. A tanári pálya egyre népszerűbbé válása jól látható a felvételi jelentkezési adatokban is, hiszen rekordmagas számban vettek föl idén is pedagógus jelölteket az egyetemekre. Mindenki emlékszik azokra a tanárokra, akik sokat tettek őértek korában, vagy sokat tettek a gyerekeiért az iskolában. Fontos, hogy őket anyagilag is és erkölcsileg is megbecsőljük. Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlákra. Mindenkinek sikeres tanévet kívánok!