Rétvári Bence: nem csatlakozunk a háborús hitelfelvételhez!

A héten Brüsszelben fontos döntések születtek, így Magyarországnak újból sikerült kimaradnia a háborúból. Ezt első kézből hallhatták az emberek szombaton a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, ahol Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy több országgal együtt Magyarország most sem szállt fel a háborús vonatra. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a jobboldali közösség mindig szívesen megy ezekre a gyűlésekre - írja a Bors.

Rétvári Bence: a Háborúellenes Gyűlések sikeresek és népszerűek! / Fotó: MediaWorks

Rétvári Bence: nem szálltunk fel a háborús vonatra!

Hála Istennek Magyarországnak sikerült egy újabb háború felé vezető lépésből kimaradnia. Mi vagyunk azok csehekkel, szlovákokkal együtt, akik nem csatlakozunk a közös háborús hitelfelvételhez. Ez nagyon fontos volt, hogy ebből is kimaradtunk, nem szállunk fel erre a vonatra, és láthatóan viszont Európában minden politikus erről beszél.

– mondta az államtitkár, majd azt is hozzátette, hogy a brit, német és francia hadsereg vezetői hetek óta arról beszélnek, hogy fel kell készülni a háborúra. Emellett a NATO főtitkára arról beszélt, hogy azt a szenvedést, amit nagyszüleink éltek, azt nekünk is meg kell majd élni.

Mi ezt nem akarjuk megélni. Ezért fontos háborúellenes gyűléseket tartani, mert itt mi letesszük egyértelmű voksunkat a béke mellett. Mi nem akarunk háborút semmilyen körülmények között. A nyugat-európai vezetők csak arról beszélnek, hogy mikor és hogyan kell a háborúra készülni. Itt mi, magyarok ezeken a valóban sikeres és népszerű háborúellenes gyűléseken elmondjuk, hogy ebből nem kérünk.

– szögezte le Rétvári Bence, aki azt is elmondta, hogy a Tisza pártból sem kérnek a magyar emberek, mivel ők nem mondanak ellent az európai vezetőknek és közben megpróbálnak belesimulni a brüsszeli fősodorba, aminek a legfontosabb témája most a háború.

A Tisza minden lapot betiltana

Ez csak az első. Ez ugye aztán szeretetország, a sajtószabadság. De lépésében ilyen, és én azt tapasztalom - ezt még a Tisza-szimpatizánsok is látják -, hogy aki nem száz százalékban azt mondja, amit ő hallani akar, arra ellenségként tekint.

– mondta, majd arra emlékeztetett, hogy nemcsak a sajtóorgánumokat tiltaná be Magyar Péter, hanem a saját képviselőit is. Sőt, ezt már meg is tette mikor kijelentette, hogy azok nem nyilatkozhatnak az őket kérdező riportereknek. Ebből látszik, hogy a Tisza szerves részévé vált azok elhallgattatása, akinek nem tetszik a párt valamelyik álláspontja.

A sajtószabadságnak hogyan kell működni egy országban? Szerintük úgy kell működni a sajtószabadságnak, hogy egy pártvezető, ha nem tetszik egy lap, akkor egész egyszerűen betiltatná. Nem visel el egyetlen egy kritikát sem, nem viseli el az érveknek az ütköztetését. Emiatt az embernek van elege Magyar Péternek ebből az agresszív fellépéséből.

– tette hozzá Rétvári Bence.