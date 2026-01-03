A Házasság első látásra sztárja kimondta: „Ahhoz, hogy esélyt adjak bárkinek, le kell hoznia a csillagokat az égről”

A Házasság első látásra Dani és Kármen számára cseppet sem úgy alakult, ahogy várták, hiszen a kezdeti idill után egyre durvább konfliktusok robbantak ki. Végül azonban mégis a házasságuk folytatása mellett döntöttek, de sajnos a kamerákon kívül sem tudták megoldani a gondjaikat, ezért elváltak útjaik. Így aztán Kármen jogosan érezheti úgy, hogy igen kemény éven van túl, és igyekszik önmagára koncentrálni, bár most lapunknak elárulta, egy igazi, nagybetűs férfi közeledésétől nem zárkózna el.

A Házasság első látásra 3. évada után Kármen úgy érzi, szeretne csak magára figyelni, hogy megküzdjön a traumáival (Fotó: Markovics Gábor)

Tigyi Kármen Szilágyi Danival való kapcsolatából rengeteget tanult, amiket igyekszik a jövőben szem előtt tartani.

Elég durván traumatizált ez az év. Rájöttem, hogy mire nincs szükségem, és megtanultam, hogy mindig hallgassak a belső hangomra, mert ha valami már az elején nem tűnik jónak, akkor utána sem lesz az. Persze, ahogy mindig, mert pofára estem már más kapcsolatomban is, ebből is felállok, megigazítom a koronámat, aztán megyek tovább

– vágott bele Kármen.

„Túlzottan sok esélyt adtam ebben az évben olyan embereknek is, akik nem építenek. Úgyhogy a jövőben ez biztosan változni fog. Már megkezdtük a versenyfelkészülést a jövő szezonra, és a 2026-os év egy teljesen új kezdet lesz számomra, mert semmi másról nem fogsz szólni, csak magamról, a versenyzésről, és arról, hogy jól érezzem magam, tehát nyaraljak, és élvezzem azt az életet, amim van” – árulta el.

Tigyi Kármen fitneszversenyzőként tér vissza 2026-ban, és elmondása szerint sokkal erősebb, és határozottabb lesz (Fotó: Tigyi Kármen)

A Házasság első látásra Kármenje magasra tette a mércét

Egy ilyen csalódás után az is teljesen érthető lenne, ha a fitneszmodell nem lenne nyitott egy új kapcsolatra, de elmondása szerint ettől nem zárkózik el, bár sokkal szigorúbb lesz, mint volt.

Az ismerkedéshez úgy állok, hogy majd az élet hozza. Eddig sem kerestem a szerelmet, ezután sem fogom, de ha az élet elém sodor egy olyan férfit, akivel valóban van közös utunk, akkor nem fogok ellenállni. De ahhoz, hogy esélyt adjak bárkinek, le kell hoznia a csillagokat az égről, mert amíg nem viselkedik férfiként, addig kapcsolat nem jöhet szóba

– jelentette ki határozottan a Házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja.