Házasság első látásra: mégsem sikerült Kármenék házassága? Fotó buktatta le őket
Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel szerelme igencsak viharos volt. A Házasság első látásra párja a kísérlet végén igent mondott egymásnak, most viszont gyanús kép jelent meg a feleség közösségi oldalán.
Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel volt az egyetlen a Házasság első látásra 3. évadában, aki kölcsönösen igent mondott egymásnak a kísérlet végén. A lány még eljegyzési gyűrűt is kapott a döntő pillanatban, majd zokogva ölelve a férjét megígérte, megvalósulhat az összeköltözés is. Most meglepő fordulat történhetett.
Mi történt a Házasság első látásra párjával?
A Házasság első látásra párjai között mindennaposak voltak az összezördülések. Bár Kármen és Dani kapcsolata eleinte meseszerű volt, az összeköltözés gondolata kiborította Kárment, aki nem szívesen adta volna fel budai egzisztenciáját, és nem szívesen élt volna egy fedél alatt Dani macskájával sem. Ebből nem kevés konfliktusok volt, emiatt kelt ki magából a feleség a többiekkel közös vacsorán is, durván lekiabálva férje fejét.
Épp ezért bírt nagy jelentőséggel, hogy a Házasság első látásra döntéseit bemutató rész végén Kármen beleegyezett az összeköltözésbe. Alighanem Dani csepeli otthona járt a fejében. Bár a műsor véget ért, így a párok további sorsába nem kaphattunk azóta betekintést, a „győztes” páros a Tények Pluszban nemrég elmondta:
„Arra próbáltunk összpontosítani, hogy felépítsük azt, ami egyébként mi vagyunk. Az összeköltözés volt nagy macera, mert azt gondoltam, pikk-pakk megleszünk, de három-négy napba is beletelt. Én úgy gondolom, hogy egyébként tök jól egymásra tudtunk hangolódni” – fogalmazott a feleség, aki szerdán viszont meglepő fotót osztott meg a közösségi oldalán.
A Stranger Things 5. évada magyar idő szerint csütörtök hajnalban jelent meg a Netflix kínálatában, a sorozat elszánt rajongói pedig az elmúlt napokban azzal készültek a premierre, hogy visszanézték a korábbi évadok részeit. Alighanem Kármen is így tett: szerda délután lefotózta, amint falatozás közben a sorozat korábbi évadát nézi. A helyszín pedig ismerős lehet a tévénézők számára: a szürkés kanapé, a bolyhos szőnyeg, a fekete dohányzóasztal épp olyan, mint ahogy azt a Kármen budai lakásában forgatott jelenetekben láthattuk.
Mégsem valósult meg az összeköltözés? Vagy csak régebbi képet osztott meg Kármen? Vagy valami más áll a háttérben? Nos ez egyelőre nyitott kérdés…
