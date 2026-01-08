Orvoshoz kellett rohannia Horváth Tamásnak: nagyon nagy volt a baj

Horváth Tamás megnyílt követőinek Intagram-oldalán, családjával traumatikus eseményeken vannak túl. Az énekes megható képeket tett közzé családjáról és megosztotta rajongóival, mi zajlott le az utóbbi napokban.

Kedvence miatt aggódik Horváth Tamás Fotó: nanasipal / TV2

Őszintén beszél Horváth Tamás

Az énekes karácsony után egy rövid videóban tudatta követőivel, hogy szeretett kiskutyája egészségügyi problémákban szenved és valószínűleg műtétre szorul.

Sajnos egyszer már műteni kellet 1,5 éve hólyagkő miatt Gokukát, azóta speciális diétán van és folyamatosan kontrollra hordjuk. 2-3 havonta teljes labor, ultrahang, röntgen és most megint itt tartunk…tele a kis hólyagja kövekkel, és bár egyet ügyesen kipisilt, de mivel még sok kő van a hólyagjában, ezért meg kell műteni

Az énekes tanácsot kért követőitől, akik hasonló helyzetben voltak. Sajnos a kutyus mindenképpen műtétre szorul. A második rövid videóban Tomi párja magához szorítja az altatásban lévő Gokut, akkor már túl voltak a beavatkozáson.

Túl vagyunk a műtéten, egy hatalmas és rengeteg kicsi kő volt, amiket most elküldtek a laborba, hogy megtudjuk milyen összetételű kövek… Nagyon köszönjük mindenkinek a tippeket, tanácsokat, és hogy gondoltatok Ránk szorítottatok nekünk

A kutyus lassan felépül a műtétből, gazdái figyelemmel követik az állapotát és a viselkedését. Az énekes kedvence sok fájdalmat tapasztal az első napokban, de lassan egyre jobban fogja érezni magát.

Nehéz éjszakánk volt, keveset aludtunk, sokat járkált, diszkomfort érzete volt, nem találta a helyét… de hős volt nem sírdogált némán viselte a fájdalmat…

Az énekes követői jókívánságokkal halmozták el a zenészt és gyors felépülést kívántak Grokunak.