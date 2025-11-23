Kész őrület, ami Horváth Tamás házában történik: az énekes maga mutatta meg

A dunaújvárosi énekes számára akár az év leggyűlöltebb ünnepe is lehetne a karácsony, hiszen 14 évvel ezelőtt, míg mások a feldíszített fát ülték körül, ő elvesztette édesanyját. Horváth Tamás és felesége úgy döntöttek, hogy nem hagyják, hogy a múlt fájdalma beárnyékolja ezt a szent ünnepet, ezért saját hagyományokat teremtettek.

Horváth Tamás felesége, Péterfy Andika mindenben támogatja az énekest (Fotó: TV2)

Horváth Tamás családja karácsonyi lázban ég

A dunaújvárosi énekes és felesége már november végén el kezdi díszíteni a az otthonukat, sokak szerint túlzásba is esnek, de ez őket nem érdekli. Horváth Tamás felesége már a napokban elővette a grincses dekor elemeket, még névre szóló grincses szőnyegük is van, nem beszélve a grincses pizsamákról, meg bögrékről. Az énekes és Péterfy Andika így terelik el figyelmüket a gyászról, ugyanis mindketten az adventi időszakban veszítették el édesanyjukat.

Sokan felteszik nekünk a kérdést, hogy miért szeretjük ennyire a Karácsonyt, hogy miért dekorálunk annyit? Sem Andinak, sem nekem nem volt a Karácsony mindig olyan meghitt… Igazából én kifejezetten gyűlölhetném ezt az ünnepet. 13 éve december 26-án reggel Édesanyám itt hagyott minket. A Szenteste akkor nem a fa körüli éneklésről szólt, hanem fogtam anyám kezét egy kórteremben miközben ő elhagyta ezt a világot.. Andi mamája szintén nemsokkal az ünnepek előtt távozott… Úgy döntöttünk nem engedjük, hogy a traumáink beárnyékolják ezt a szent ünnepet

– írta tavaly az Instagram-oldalán az előadó édesanyja elvesztéséről.



Közösen díszítik a lakást

A Sztárban Sztár All Stars műsorból múlt héten kiesett énekes szerint fontos, hogy mindent együtt csinálnak, mindenkinek megvan a feladata.

A dekorálás összehozza a családot. Igazi csapatmunka! A Karácsony mi nálunk nem a Szentestével kezdődik, hanem már November végétől elindul. Imádjuk ahogyan az otthonunkat megtölti a sok fény, a manók, a diótörők és persze Mr. Grinch. Büszke vagyok arra, hogy a bennünk élő gyermek ilyenkor felszínre törhet és senkinek sem akar megfelelni. Andi csodás társ mindenben. A legnagyobb ajándék szerintem mi egymásnak vagyunk

– írta közösségi oldalán imádott feleségéről Horváth Tomi, akivel imádnak a Maldív-szigetekre utazni.