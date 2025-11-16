Nehéz döntés volt, ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője
Bár már tényleg csak a legjobbak vannak versenyben, ezúttal sem juthatott tovább mindenki. A Sztárban Sztár All Stars 11. adásának megvan a kiesője!
A Sztárban Sztár All Stars 11. adásában mind a hat versenyző kitett magáért. Az este során egyéni produkciókat és duetteket is láthattak a TV2 nézői, ami talán csak még inkább megnehezítette a döntéshozatalt. A továbbjutásért Freddie, Vavra Bence, Nótár Mary, Veréb Tamás, Dér Heni és Horváth Tamás küzdöttek az ország házibulijában.
A Sztárban Sztár All Stars kiesője
A Sztárban Sztár All Stars 11. adásának napi győztese ezúttal Vavra Bence lett, így neki nem kellett sokáig izgulnia.
A további szavazás alapján Horváth Tamás és Veréb Tomi került veszélyzónába, akik közül el kellett dönteni, hogy ki maradjon bent az adásban.
A végső döntés értelmében Horváth Tamás esett ki a versenyből.
