Nehéz döntés volt, ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Bár már tényleg csak a legjobbak vannak versenyben, ezúttal sem juthatott tovább mindenki. A Sztárban Sztár All Stars 11. adásának megvan a kiesője!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 22:49
Módosítva: 2025.11.16. 22:52
Sztárban Sztár All Stars kieső sztárban sztár

A Sztárban Sztár All Stars 11. adásában mind a hat versenyző kitett magáért. Az este során egyéni produkciókat és duetteket is láthattak a TV2 nézői, ami talán csak még inkább megnehezítette a döntéshozatalt. A továbbjutásért Freddie, Vavra Bence, Nótár Mary, Veréb Tamás, Dér Heni és Horváth Tamás küzdöttek az ország házibulijában.

A zsűri is egyre nehezebb helyzetben van a Sztárban Sztár All Stars műsorában
A zsűri is egyre nehezebb helyzetben van a Sztárban Sztár All Stars műsorában - Fotó: Szabolcs László 

A Sztárban Sztár All Stars kiesője

A Sztárban Sztár All Stars 11. adásának napi győztese ezúttal Vavra Bence lett, így neki nem kellett sokáig izgulnia.

A további szavazás alapján Horváth Tamás és Veréb Tomi került veszélyzónába, akik közül el kellett dönteni, hogy ki maradjon bent az adásban. 

A végső döntés értelmében Horváth Tamás esett ki a versenyből.

Ha felidéznéd az este legizgalmasabb pillanatait, nézd meg ITT képgalériánkat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
