Nehéz döntés volt, ő lett a Sztárban Sztár All Stars kiesője

A Sztárban Sztár All Stars 11. adásában mind a hat versenyző kitett magáért. Az este során egyéni produkciókat és duetteket is láthattak a TV2 nézői, ami talán csak még inkább megnehezítette a döntéshozatalt. A továbbjutásért Freddie, Vavra Bence, Nótár Mary, Veréb Tamás, Dér Heni és Horváth Tamás küzdöttek az ország házibulijában.

A zsűri is egyre nehezebb helyzetben van a Sztárban Sztár All Stars műsorában - Fotó: Szabolcs László

A Sztárban Sztár All Stars kiesője

A Sztárban Sztár All Stars 11. adásának napi győztese ezúttal Vavra Bence lett, így neki nem kellett sokáig izgulnia.

A további szavazás alapján Horváth Tamás és Veréb Tomi került veszélyzónába, akik közül el kellett dönteni, hogy ki maradjon bent az adásban.

A végső döntés értelmében Horváth Tamás esett ki a versenyből.

