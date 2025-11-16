Tomboltak az érzelmek a Sztárban Sztár All Stars-ban, képeken a 11. show legjobb pillanatai

Lezajlottak a produkciók a Sztárban Sztár All Stars 11. élő adásában, melyben az egyéni előadások mellett duettekkel is színpadra léptek a versenyzők. Ezúttal már csak hatan küzdöttek a továbbjutásért!

A Sztárban Sztár All Stars ezúttal is bővelkedett a színvonalas produkciókban - Fotó: Szabolcs László

Freddie, Dér Heni, Nótár Mary, Veréb Tamás, Vavra Bence, és Horváth Tamás ismét lenyűgözték a zsűrit is a közönséget, emlékezetes pillanatokat hagyva a szívekben. Dér Heni elképesztő energiákat mozgatott meg, míg Nótár Mary könnyeket csalt a zsűri szemébe. Na és a többiek?

