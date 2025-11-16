Tomboltak az érzelmek a Sztárban Sztár All Stars-ban, képeken a 11. show legjobb pillanatai
Az átalakulások műsora ismét rengeteg meglepetést tartogatott. A Sztárban Sztár All Stars adásában könnyeket is láthattunk.
Lezajlottak a produkciók a Sztárban Sztár All Stars 11. élő adásában, melyben az egyéni előadások mellett duettekkel is színpadra léptek a versenyzők. Ezúttal már csak hatan küzdöttek a továbbjutásért!
Freddie, Dér Heni, Nótár Mary, Veréb Tamás, Vavra Bence, és Horváth Tamás ismét lenyűgözték a zsűrit is a közönséget, emlékezetes pillanatokat hagyva a szívekben. Dér Heni elképesztő energiákat mozgatott meg, míg Nótár Mary könnyeket csalt a zsűri szemébe. Na és a többiek?
Nézd vissza a Sztárban Sztár All Stars legizgalmasabb pillanatait képgalériánkban!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre