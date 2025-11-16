RETRO RÁDIÓ

Tomboltak az érzelmek a Sztárban Sztár All Stars-ban, képeken a 11. show legjobb pillanatai

Az átalakulások műsora ismét rengeteg meglepetést tartogatott. A Sztárban Sztár All Stars adásában könnyeket is láthattunk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 22:16
Módosítva: 2025.11.16. 22:20
Sztárban Sztár All Stars zsűri show

Lezajlottak a produkciók a Sztárban Sztár All Stars 11. élő adásában, melyben az egyéni előadások mellett duettekkel is színpadra léptek a versenyzők. Ezúttal már csak hatan küzdöttek a továbbjutásért! 

A Sztárban Sztár All Stars ezúttal is bővelkedett a színvonalas produkciókban
A Sztárban Sztár All Stars ezúttal is bővelkedett a színvonalas produkciókban - Fotó: Szabolcs László 

Freddie, Dér Heni, Nótár Mary, Veréb Tamás, Vavra Bence, és Horváth Tamás ismét lenyűgözték a zsűrit is a közönséget, emlékezetes pillanatokat hagyva a szívekben. Dér Heni elképesztő energiákat mozgatott meg, míg Nótár Mary könnyeket csalt a zsűri szemébe. Na és a többiek? 

Nézd vissza a Sztárban Sztár All Stars legizgalmasabb pillanatait képgalériánkban!

A 11. Sztárban Sztár All Stars legforróbb pillanatai

fotóma, 22:15Fotók: Szabolcs László

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu