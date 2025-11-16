Dér Heni kopasz lett, mindenkit sokkolt a Sztárban Sztár All Stars műsorában

A Sztárban Sztár All Stars versenyzője most egy élő legendát alakított, Dér Heni ezúttal Pataky Attila bőrébe bújt. Az Edda frontemberét is meglepte a produkció!

Dér Heni óriásit alakított a Sztárban Sztár All Stars-ban / Fotó: Szabolcs László

A Sztárban Sztár All Stars egyre nagyobb kihívásokat tartogat

"Attila rengeteget segít nekem valami elképesztő lelkesedéssel, biztos ő is érzi bennem az elszántságot. Olyanokat megtett a héten a kedvemért, hogy a meghatottságtól beszélni is alig tudok. Kölcsönadta nekem a nagyra becsült, ikonikus bőrdzsekijét, az lesz rajtam. És ez még nem minden, ideadta a könnyítette mikrofonállványát, rajta a piros, fehér, zöld szalaggal. És még valamit, amit nem is értek, de ebből is látszik, hogy nagyon bízik bennem, az EDDA 50 éves, jubileumi koncertjére kapott talizmánját, hogy legyen a nyakamban, mert abban van az erő. Abban pedig, hogy minél jobban tudjam hozni a zsigeri mozgását, felesége, Orsi levideózta, az én hangomra tátogva, hogy hogyan mozog! Nagyon sokat ad ezzel, közben nyilván nyomást is, mert szeretném, ha büszke lenne rám"!

- vallotta be az énekesnő még az előadás előtt a Borsnak. Heni lenyűgözte a közönséget és a zsűrit, kívül-belül átalakult, így természetesen Pataky Attila tetszését is elnyerte a produkció. Pataky is a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában ült, és viccesen megjegyezte, reméli, hogy őt nem cserélik le a zenekarban. Hozzátette humorosan, azt sem tudta, hogy van egy öccse.