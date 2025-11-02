RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár All Stars: ezek voltak a 9. adás legjobb pillanatai

Ismét egy szórakoztató adással jelentkezett a Sztárban Sztár All Stars.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 22:53
sztárban sztár galéria Sztárban Sztár All Stars

Továbbra is Magyarország egyik kedvenc műsora a TV2-n futó Sztárban Sztár All Stars, amiben mindig rendkívül szórakoztató, megható, vicces produkciók varázsolják el a nézőket. Lezajlott a 9. adás, ami ismét tartogatott maradandó pillanatokat – galériánkban meg is mutatjuk ezek közül a legjobbakat:

A Sztárban Sztár All Stars 9. adás legszuperebb pillanatai.

Íme a Sztárban Sztár All Stars 9. adásának legjobb pillanatai

fotóma, 22:50Fotók: Mediaworks

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu