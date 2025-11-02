Szem nem maradt szárazon: Mészáros Árpád Zsolt mindenkit ámulatba ejtett Oroszlán Szonjaként

Már a 9. adásnál tart a Sztárban Sztár All Stars, összesen 8 versenyző maradt a műsorban. Mindenki belead apait-anyait, akik itt vannak, azok mind győzni akarnak, és olyan produkciókkal készülnek, amikkel tudják, hogy maradandót alkotnak – nos, Mészáros Árpád Zsoltnak ez biztosan összejött, ugyanis Oroszlán Szonjaként hódította meg a színpadot és a nézők szívét.

Till Attia és Mészáros Árpád Zsolt / Fotó: MEDIAWORKS

Mészáros Árpád Zsolt egy feszülős fellépőruhában, figyelemfelkeltő sminkben idézte fel Oroszlán Szonját a Valami Amerika című filmből, a végeredmény pedig zseniálisan vicces volt, szinte mindenki a térdét csapkodva nevetett, vagy a könnyeit törölgette a produkció láttán, mert annyira hahotázott – aztán a zsűri értékelése megkoronázta az egészet, hiszen mindenki sziporkázott.

Itt lehet megtekinteni Mészáros Árpád Zsolt produkcióját:

Itt pedig a zsűri értékelését: