Szem nem maradt szárazon: Mészáros Árpád Zsolt mindenkit ámulatba ejtett Oroszlán Szonjaként
Emlékezetes pillanatokat okozott Mészáros Árpád Zsolt.
Már a 9. adásnál tart a Sztárban Sztár All Stars, összesen 8 versenyző maradt a műsorban. Mindenki belead apait-anyait, akik itt vannak, azok mind győzni akarnak, és olyan produkciókkal készülnek, amikkel tudják, hogy maradandót alkotnak – nos, Mészáros Árpád Zsoltnak ez biztosan összejött, ugyanis Oroszlán Szonjaként hódította meg a színpadot és a nézők szívét.
Mészáros Árpád Zsolt egy feszülős fellépőruhában, figyelemfelkeltő sminkben idézte fel Oroszlán Szonját a Valami Amerika című filmből, a végeredmény pedig zseniálisan vicces volt, szinte mindenki a térdét csapkodva nevetett, vagy a könnyeit törölgette a produkció láttán, mert annyira hahotázott – aztán a zsűri értékelése megkoronázta az egészet, hiszen mindenki sziporkázott.
Itt lehet megtekinteni Mészáros Árpád Zsolt produkcióját:
Itt pedig a zsűri értékelését:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre