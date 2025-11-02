RETRO RÁDIÓ

Szem nem maradt szárazon: Mészáros Árpád Zsolt mindenkit ámulatba ejtett Oroszlán Szonjaként

Emlékezetes pillanatokat okozott Mészáros Árpád Zsolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 21:26
Mészáros Árpád Zsolt Sztárban Sztár All Stars sztárban sztár

Már a 9. adásnál tart a Sztárban Sztár All Stars, összesen 8 versenyző maradt a műsorban. Mindenki belead apait-anyait, akik itt vannak, azok mind győzni akarnak, és olyan produkciókkal készülnek, amikkel tudják, hogy maradandót alkotnak – nos, Mészáros Árpád Zsoltnak ez biztosan összejött, ugyanis Oroszlán Szonjaként hódította meg a színpadot és a nézők szívét.

Mészáros Árpád Zsolt, Sztárban Sztár All Stars
Till Attia és Mészáros Árpád Zsolt / Fotó: MEDIAWORKS

Mészáros Árpád Zsolt egy feszülős fellépőruhában, figyelemfelkeltő sminkben idézte fel Oroszlán Szonját a Valami Amerika című filmből, a végeredmény pedig zseniálisan vicces volt, szinte mindenki a térdét csapkodva nevetett, vagy a könnyeit törölgette a produkció láttán, mert annyira hahotázott – aztán a zsűri értékelése megkoronázta az egészet, hiszen mindenki sziporkázott.

Itt lehet megtekinteni Mészáros Árpád Zsolt produkcióját:

Itt pedig a zsűri értékelését:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu