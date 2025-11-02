Bizarr tervéről vallott Liptai Claudia a kamerák előtt

A Sztárban Sztár All Stars 9. adása már a legelején emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek, ugyanis a műsor egyik legnépszerűbb zsűritagja, Liptai Claudia olyan bizarr tervről rántotta le a leplet, hogy mindenki csak nézett – és persze sokan jót nevettek rajta, hiszen olyasmiről van szó, amit már elképzelni is nagyon vicces.

Sztárban Sztár All Stars zsűritagok: Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András / Fotó: MEDIAWORKS

Az éppen látványosan nagy hajjal rendelkező Liptai Claudia elmondta, hogy ha olyan versenyző esik ki a Sztárban Sztár All Stars 9. adásából, akit ő nagyon kedvel, akkor fogja magát, és elbújtatja majd a frizurájában, hogy jövő héten majd kimászhasson belőle és újra színpadra léphessen – ezt a jelenetet valószínűleg mindenki szívesen megnézné.

Itt lehet megtekinteni a Sztárban Sztár All Stars 9. adásának elejét, amiben Lékai-Kiss Ramóna is beszél arról, hogy miről beszélgettek a férjével a legutóbbi adás után: