Bizarr tervéről vallott Liptai Claudia a kamerák előtt
Biztonságban tudhatja magát a Sztárban Sztár All Stars kiesője?
A Sztárban Sztár All Stars 9. adása már a legelején emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek, ugyanis a műsor egyik legnépszerűbb zsűritagja, Liptai Claudia olyan bizarr tervről rántotta le a leplet, hogy mindenki csak nézett – és persze sokan jót nevettek rajta, hiszen olyasmiről van szó, amit már elképzelni is nagyon vicces.
Az éppen látványosan nagy hajjal rendelkező Liptai Claudia elmondta, hogy ha olyan versenyző esik ki a Sztárban Sztár All Stars 9. adásából, akit ő nagyon kedvel, akkor fogja magát, és elbújtatja majd a frizurájában, hogy jövő héten majd kimászhasson belőle és újra színpadra léphessen – ezt a jelenetet valószínűleg mindenki szívesen megnézné.
Itt lehet megtekinteni a Sztárban Sztár All Stars 9. adásának elejét, amiben Lékai-Kiss Ramóna is beszél arról, hogy miről beszélgettek a férjével a legutóbbi adás után:
