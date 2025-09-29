Liptai Claudia lerántotta a leplet, a TV2 kamerái előtt vallott szerelméről

A Sztárban Sztár All Stars negyedik adásában árulta el a színésznő, ki volt szíve választottja. Liptai Claudia elárulta a titkát.
Liptai Claudia a TV2 kamerái előtt árulta el a nézőknek, hogy ki volt fiatalkori szerelme. Szandi a Sztárban Sztár All Stars 4. adásában Bon Jovit formálta meg a színpadon, és a legendás “You give love a bad name” slágerét énekelte. Szandi előadását hatalmas tapsvihar fogadta. Majd rögtön Liptai Claudia kezdte az előadás értékelését, ekkor avatta be a nézőket régi szerelmének történetébe. De ki lehetett a titokzatos férfi?
Iszonyatosan szerelmes voltan Jon Bon Joviba és még 47 művészbe
– emlékezett vissza nevetve Liptai Claudia.
Liptai Claudia felfedte a kamerák előtt, hogy akkoriban megjelenésében is kifejezte a rajongását szerelme iránt. “Volt pontosan ilyen hajam, amikor a melírsapkában az ember ült ott bent és leégett az egész” – nem mindig volt egyszerű folyamat elérni a kívánt hatást, idézte fel fiatalkorát Liptai Claudia.
Liptai Claudia értékelésében Szandi maszkját és öltözékét is dícsérte: “Nagyon-nagyon jó a maszk szerintem, megkeményítették a fejedet. Ez most jól sikerült, ezt tudom mondani! Nagyon nehéz eltüntetni téged(...) Ez most sikerült (...)” – méltatta a jelmezt Liptai Claudia, ami szerinte tökéletesen rejtette Szandi nőiességét.
De nem csak a jelmez nyerte el Liptai Claudia tetszését, hanem Szandi színpadi jelenléte is: “Imádom az energiáidat és imádom azt, hogy egyszerűen legyőzhetetlen vagy. Látom rajtad, ahogyan ezt akarod, ezt csinálod” – véleményezte Szandi akaraterejét a színésznő. De nem csak Liptai Claudiát fogta meg Szandi Bon Jovi karaktere. Stohl András is pozitívan értékelte a látottakat, és nagyobb közönség előtt is el tudná képzelni egyik kedvenc énekesét: “Még egy dolog eszembe jutott, az, hogy neked nagyon járna egy 10.000 fős stadion koncert” – zárta az értékelését Stohl András.
Szandi hibátlan előadása ellenére a veszélyzónába került a műsor során, de a nézők segítségével továbbjutott Horváth Tamással együtt. A negyedik adás végén Halastyák Fanni és Varga Viktor vett búcsút a versenytől.
