Élő adásban húzta fel a szoknyát Szandi, mindenkit meglepett - Fotó

Most vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért a Sztárban Sztár All Stars műsorában. Hogy kiderüljön, kik azok, akik ott lesznek a top 12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns ’N’ Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik majd meggyőzni a nézőket és a zsűrit.

A hangulat fergeteges, ami nem is csoda: egymást érik a poénok, ámulatba ejtő produkciók és forró pillanatok. Ez utóbbit bővítette Szandi is, aki a produkciója után még a szoknyáját is fellibbentette, hogy azzal megizzassza a televízió előtt ülő férfiakat. Szandi ugyanis nemcsak csodálatos hangú énekesnő, de igazi nehézbombázó is.

