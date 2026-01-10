RETRO RÁDIÓ

"Sosem tudnám unni!" - Elhagyta az országot Iszak Eszter: már haza sem akar jönni a műsorvezető

A csinos műsorvezető egy igazán lenyűgöző helyre látogatott el. Iszak Eszter nem tagadta: itt akár az élete hátralévő részét is el tudná képzelni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 15:00
műsorvezető utazás Iszak Eszter

Ismét elhagyta az országot Iszak Eszter. A Mokka csinos műsorvezetője a szabadidejében imád utazni, ennek a szenvedélyének pedig azután is hódol, miután 2024 nyarán világra jött a párjával, Gyurta Dániellel közös kislánya, Mirabella – mi több, így feltehetően csak még nagyobb élvezet számára a kiruccanás, hogy annak örömeit immár a gyermekével is megoszthatja.

Idilli környezetből adott hírt magáról Iszak Eszter / Fotó: Mediaworks archív

Iszak Eszter mindig is szívesen számolt be az útjairól a közösségi oldalán. Eszti még 2025 végén árulta el, hogy ezúttal a Dominikai Köztársaságba látogatott el a családjával, azon belül is Punta Canára, ahol az új esztendőt is köszöntötték, a jelek szerint pedig a műsorvezető annyira jól érzi magát ott, hogy már-már haza sem akar térni.

Őszinte vallomást tett Iszak Eszter: ezt sosem tudná megunni

Boldog Eszti. Tudom, hogy azt mondják, az ember mindent meg tud unni, de én őszintén azt érzem, hogy a tenger látványát és hangját, a pálmafákat es a trópusi időjárást sosem tudnám unni! Nektek van olyan hely, ahol el tudnátok képzelni a hátralévő életeteket? 

- tette fel a kérdést a követőinek Eszter Instagramon, néhány fotó kíséretében, amelyeken a hely szépségei mellett azt is megmutatta, ahogy a fehér bikinijére vett barna, áttetsző ruhában sétál a parton.

Nem ez az első alkalom, hogy Iszak Eszter határtalan szeretet érez a világ egy tája iránt: korábban egy hosszabb Instagram-posztban mesélt arról, mennyire erős vonzalmat érez a távoli Délkelet-Ázsia iránt – különösen Szingapúrba zúgott bele teljesen.

Akárhányszor is járok erre, azt érzem, hogy nem tudok betelni vele 

– írta Eszter, majd hozzátette, ez a város nemcsak gyönyörű, de tiszta és rendezett is, egyszerűen páratlan.

 

