RETRO RÁDIÓ

Ide húz valójában Iszak Eszter szíve: „Nem tudok betelni vele”

A műsorvezető őszintén vallott érzéseiről: elárulta, mi az, ami miatt legszívesebben mindent hátrahagyna. Iszak Eszter tudja, hogy döntése nem lenne könnyű a családjának sem.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 13:00
Módosítva: 2025.08.07. 14:52
Iszak Eszter Szingapúr Ízek, imák, szerelmek szerelem első látásra

Iszak Eszter legújabb bejegyzése egy messzi, forró, drága, ugyanakkor szabályokkal teli helyről szól, amit mégis képtelen kiverni a fejéből. Szíve máshová húz, de tudja, hogy Magyarország az otthona, és minden ide köti őt. 

Iszak Eszter
Iszak Eszter Instagram-oldalán osztotta meg élménybeszámolóját (Fotó: Markovics Gábor)

Iszak Eszter megvallotta: „Nem tudok betelni vele”

Iszak Eszternek nem mindennapi élményben volt része, ami heves érzelmeket váltott ki belőle, őszintén mesélt róla. Nem, nem egy új szerelem – legalábbis nem abban az értelemben. Hanem egy város: Szingapúr! Az egykori műsorvezető ma már boldog feleség és kislányának szerető édesanyja. Most egy hosszú Instagram-posztban mesélt arról, mennyire erős vonzalmat érez a távoli Délkelet-Ázsia iránt – különösen Szingapúrba zúgott bele teljesen.

Akárhányszor is járok erre, azt érzem, hogy nem tudok betelni vele 

– írja, majd hozzáteszi, hogy ez a város nemcsak gyönyörű, de tiszta, rendezett és egyszerűen páratlan. Iszak Eszter férje, Gyurta Dániel ugyan nem biztos, hogy örülne ennek a különleges kalandnak, de a poszt alapján nem kizárt, hogy Eszter szíve újra és újra vissza fog vágyódni.

293A1272
Iszak Eszti Gyurta Danival ügyel arra, hogy a magánéletüket ne a közösségi oldalakon éljék (Fotó: Mediaworks-archív)

Ismeretlen ami vonz

A posztban részletesen felsorolja, miért lenne mégis nehéz döntés letelepedni ott: a brutális meleg, a föld alatti „labirintusokban” való folytonos eltévedés, és persze a magas árak – ezek mind a realitás talaján tartják. De vajon meddig?
A fotók, amiket a poszthoz mellékelt, már-már képeslapra illőek – gyönyörű növényzet, tiszta utcák, egzotikus fények. Mint mindig, most is egyedül szerepel a képeken, azúttal sem látjuk Iszak Eszter kislányát és férjét – hiszen ahogy azt tőle megszokhattuk, a magánélet határait szigorúan védi.
De a képek és a szöveg együtt valami többről árulkodnak. Egy életérzésről, egy elvágyódásról, egy ismeretlen kultúra utáni megmagyarázhatatlan vonzalomról. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu