Ide húz valójában Iszak Eszter szíve: „Nem tudok betelni vele”

Iszak Eszter legújabb bejegyzése egy messzi, forró, drága, ugyanakkor szabályokkal teli helyről szól, amit mégis képtelen kiverni a fejéből. Szíve máshová húz, de tudja, hogy Magyarország az otthona, és minden ide köti őt.

Iszak Eszter Instagram-oldalán osztotta meg élménybeszámolóját (Fotó: Markovics Gábor)

Iszak Eszter megvallotta: „Nem tudok betelni vele”

Iszak Eszternek nem mindennapi élményben volt része, ami heves érzelmeket váltott ki belőle, őszintén mesélt róla. Nem, nem egy új szerelem – legalábbis nem abban az értelemben. Hanem egy város: Szingapúr! Az egykori műsorvezető ma már boldog feleség és kislányának szerető édesanyja. Most egy hosszú Instagram-posztban mesélt arról, mennyire erős vonzalmat érez a távoli Délkelet-Ázsia iránt – különösen Szingapúrba zúgott bele teljesen.

Akárhányszor is járok erre, azt érzem, hogy nem tudok betelni vele

– írja, majd hozzáteszi, hogy ez a város nemcsak gyönyörű, de tiszta, rendezett és egyszerűen páratlan. Iszak Eszter férje, Gyurta Dániel ugyan nem biztos, hogy örülne ennek a különleges kalandnak, de a poszt alapján nem kizárt, hogy Eszter szíve újra és újra vissza fog vágyódni.

Iszak Eszti Gyurta Danival ügyel arra, hogy a magánéletüket ne a közösségi oldalakon éljék (Fotó: Mediaworks-archív)

Ismeretlen ami vonz

A posztban részletesen felsorolja, miért lenne mégis nehéz döntés letelepedni ott: a brutális meleg, a föld alatti „labirintusokban” való folytonos eltévedés, és persze a magas árak – ezek mind a realitás talaján tartják. De vajon meddig?

A fotók, amiket a poszthoz mellékelt, már-már képeslapra illőek – gyönyörű növényzet, tiszta utcák, egzotikus fények. Mint mindig, most is egyedül szerepel a képeken, azúttal sem látjuk Iszak Eszter kislányát és férjét – hiszen ahogy azt tőle megszokhattuk, a magánélet határait szigorúan védi.

De a képek és a szöveg együtt valami többről árulkodnak. Egy életérzésről, egy elvágyódásról, egy ismeretlen kultúra utáni megmagyarázhatatlan vonzalomról.