Ide húz valójában Iszak Eszter szíve: „Nem tudok betelni vele”

A műsorvezető őszintén vallott érzéseiről: elárulta, mi az, ami miatt legszívesebben mindent hátrahagyna. Iszak Eszter tudja, hogy döntése nem lenne könnyű a családjának sem.
Iszak Eszter legújabb bejegyzése egy messzi, forró, drága, ugyanakkor szabályokkal teli helyről szól, amit mégis képtelen kiverni a fejéből. Szíve máshová húz, de tudja, hogy Magyarország az otthona, és minden ide köti őt.
Iszak Eszternek nem mindennapi élményben volt része, ami heves érzelmeket váltott ki belőle, őszintén mesélt róla. Nem, nem egy új szerelem – legalábbis nem abban az értelemben. Hanem egy város: Szingapúr! Az egykori műsorvezető ma már boldog feleség és kislányának szerető édesanyja. Most egy hosszú Instagram-posztban mesélt arról, mennyire erős vonzalmat érez a távoli Délkelet-Ázsia iránt – különösen Szingapúrba zúgott bele teljesen.
Akárhányszor is járok erre, azt érzem, hogy nem tudok betelni vele
– írja, majd hozzáteszi, hogy ez a város nemcsak gyönyörű, de tiszta, rendezett és egyszerűen páratlan. Iszak Eszter férje, Gyurta Dániel ugyan nem biztos, hogy örülne ennek a különleges kalandnak, de a poszt alapján nem kizárt, hogy Eszter szíve újra és újra vissza fog vágyódni.
A posztban részletesen felsorolja, miért lenne mégis nehéz döntés letelepedni ott: a brutális meleg, a föld alatti „labirintusokban” való folytonos eltévedés, és persze a magas árak – ezek mind a realitás talaján tartják. De vajon meddig?
A fotók, amiket a poszthoz mellékelt, már-már képeslapra illőek – gyönyörű növényzet, tiszta utcák, egzotikus fények. Mint mindig, most is egyedül szerepel a képeken, azúttal sem látjuk Iszak Eszter kislányát és férjét – hiszen ahogy azt tőle megszokhattuk, a magánélet határait szigorúan védi.
De a képek és a szöveg együtt valami többről árulkodnak. Egy életérzésről, egy elvágyódásról, egy ismeretlen kultúra utáni megmagyarázhatatlan vonzalomról.
