Árufeltöltéstől A Nagy Duett színpadáig: Iszak Eszter őszinte vallomása

A képernyőn mindig mosolygós, kedves és energikus Iszak Eszter valójában legalább annyira elfoglalt az életben is, mint a kamerák előtt. Aki követi a munkásságát, tudja: a feladatok számától még egy teljes stáblista is elsápadna. Eszti azonban – úgy tűnik – nem ismer lehetetlent. Hét héten át vezette A Nagy Duett online műsorát, közben anyuka, feleség, háziasszony, műsorvezető, sőt, időnként még sminkben és magas sarkúban is versenyt fut az idővel.

Iszak Eszter férje, Gyurta Dániel mindenben támogatja a több szerepkörben is helytálló szerelmét (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Iszak Eszter életében 2011 óta van jelen A Nagy Duett

A Tények Plusz riportjában megismerhettük Iszak Eszter meghatározó emlékeit – kezdve a dunaújvárosi árufeltöltős időszaktól a modell sikereken át, egészen a Gyurta Dániel melletti házaséletéig, körüljárva útjának minden fontos szakaszát.

„45 kilósan toltam a rettenetesen nehéz békákat, ugyanis árufeltöltőként dolgoztam még jóval azelőtt, hogy bekerültem volna a tévébe” – meséli nevetve.

Később, 2011-ben robbant be a köztudatba A Nagy Duett című műsorban, ahol SP partnereként vált ismertté. A műsorhoz azóta is szoros szálak fűzik: idén hét héten keresztül ő kalauzolta az online nézőket a kulisszák mögött.

„Mai napig emlékszem, amikor egy lány félmeztelenül befutott és megpuszilta Krisztiánt – ez volt az egyik legfurcsább élményem a tévében” – nyilatkozta Iszak Eszter a benne mély nyomokat hagyó 2011-es szereplés kapcsán.

Elsősorban már anyuka

Egy átlagos vasárnap például így néz ki: délelőtt Mirabellával van otthon, kis konty a feje tetején, főz, játszik. Délután viszont beindul a showbiznisz: smink, frizura, öltözés – és máris indul a felvétel. A vasárnap a megengedés napja a műsorvezetőnő bevallása szerint, ilyenkor nem számolja a kalóriákat.

„Jöhet a melegszendvics, kakaós csiga – minden, amit a hét többi napján kerülök” – árulta el a sztármami.

Pár héttel ezelőtt egyébként egy kisebb baleset is nehezítette a műsorvezető életét.

„Toltam a babakocsit, amikor beleléptem egy gödörbe és hatalmasat estem” – vallotta be a műsorvezető, aki egy darabig kénytelen volt nélkülözni a magassarkú viselését.