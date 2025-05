Külföldre szökött Iszak Eszter: vele töltötte az idejét A Nagy Duett alatt

Hatalmas meglepetésben volt része a nézőknek A Nagy Duett legutóbbi adásában. A backstage háziasszonya, Iszak Eszter ugyanis nem jelent meg a műsorban, a helyét a Dancing with the Starsból jól ismert Lissák Laura vette át, aki nagyon örült ennek a lehetőségnek. Feltehetően, mivel A Nagy Duettnek egy héttel korábban már véget kellett volna érnie, így Iszak Eszter szerződése is vélhetően addig szólt - írta meg a Ripost. A csinos műsorvezető a 24 óráig elérhető Instagram-történetében intett búcsút a műsornak, majd nem sokkal később megmutatta, hol és kinek a társaságában töltötte a vasárnapot, amely egyben anyák napja is volt.

Itt töltötte az anyák napját Iszak Eszter / Fotó: Vadnai Szabolcs

Drága örökmozgó kis hajasbabám! Köszönöm, hogy az anyukád lehetek! Ma először ünnepelhetem az Anyák Napját Veled a karjaimban!

- fogalmazta meg az érzéseit Iszak Eszter Instagramon, néhány fotó társaságában, amelyeken a kislányát, Mirabellát öleli szorosan magához, méghozzá Spanyolországban. A műsorvezető babája tavaly júliusban jött a világra, így az anyák napja idén valóban nagyon különleges jelentőséggel bírt a számára.

A bájos fényképek egyébként csakhamar elnyerték a műsorvezető rajongóinak a tetszését is.

Gyönyörű vagytok!

- jegyezte meg az egyik követő.

Annyira cuki!

- olvadozott egy másik rajongó is.

Mutatjuk az édes felvételeket!