Anyák napja: ezek a sztárok várandósan ünneplik a kedves napot

Anyák napján kedvenc sztárjaink is elérzékenyülnek. A magyar celebhölgyek között többen is várandósak: van, aki először élheti át ilyen módon az anyák napját, mint például Sydney van den Bosch. S van, aki már nem az első gyermekét hordja a szíve alatt. Vasvári Vivien pedig a napokban négygyermekes anyuka lett.

Sydney van den Bosch hetekig rejtegette A Nagy Duettben a pocakját Fotó: Bánkúti Sándor

Sydney van den Bosch sokáig titkolta

A Nagy Duett sztárja, Sydney van den Bosch emlékezetes módon jelentette be a gólyahírt… A TV2 szerencselánya A Nagy Duett versenyzőjeként hétről hétre energikus produkcióval állt színpadra. Pető Brúnóval egy hajszállal maradtak le a döntőről. Mikor az elődöntő pillanatában kiestek, a műsorvezető Liptai Claudia felvezette a nagy hírt: Sydney gyermeket vár.

„Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy ezt a kis pocaklakót elrejtsük hétről hétre, hogy ne élvezzünk ebből se előnyt, se hátrányt. Hát azért az én hangulatom ingadozott…” – vallotta meg, mikor távozott A Nagy Duett elődöntőjében. Hozzátette, a férje fellélegezhet, hiszen nagyon izgult, nehogy baj történjen, amiért Sydney energikus produkciókkal lépett színpadra hétről hétre. A TV2 szerencselánya és férje időközben nagy házfelújításba kezdtek, immár gyerekszobát is ki kell alakítaniuk.

Tuvic Aleksandra rejtélyeskedik

A Kőgazdag Fiatalok című polgárpukkasztó reality sztárja váratlanul egy 24 óráig elérhető Insta-sztoriban mutatta meg gömbölyödő pocakját, s hogy áldott állapotban van. A nagyszájú bulis lány felelősségteljes döntést hozott.

„Nem akarom, hogy a gyermekem a médiában szerepeljen, addig, ameddig esetleg ő úgy nem dönt. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre szeretnénk megtartani mindezt magunknak és a családunknak, barátainknak” – mondta a Borsnak szűkszavúan Szandi, műsorbeli jó barátja, PSG Ogli pedig nem sokkal később be is jelentkezett keresztapának…

Ráthonyi-Palácsik Timi sokat várt erre

Az üzletasszony sokat küzdött azért, hogy anyai örömök elé nézzen. Az évek során 15 hormonkezelésen és 17 műtéten esett át, valamint több vetélésen is túl van. Azonban kitartása meghozta gyümölcsét, és most egyszerre élheti meg az anyaság örömét két gyermekkel. Februárban jelentette be ugyanis az örömhírt: béranya segítségével Amerikában megszületett első gyermeke, időközben ő is teherbe esett: az utolsó beültetése sikeres volt, néhány hét és megszületik ily módon a második bébije is.