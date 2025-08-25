„Cserben hagytam a testemet. Ostoba voltam” – A Harry Potter-filmek sztárja megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan képzeli el élete utolsó napjait

Miriam Margolyes, a Harry Potter-filmekből ismert színésznő megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan képzeli el élete utolsó szakaszát. A 84 éves színésznő kijelentette, hogy ha egészségi állapota súlyosan romlana, akkor inkább az asszisztált halált választaná.

A Harry Potter-filmek színésznője nyíltan beszélt saját egészségéről Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Nem akarok végigmenni egy lassan leépülő, fájdalmas és megalázó időszakon. Ha egy sztrók miatt nem tudnék beszélni, ha teljesen elveszíteném az eszemet, vagy teljesen kiszolgáltatottá válnék, azt szeretném, ha elaltatnának

– mondta.

Margolyes már régóta támogatja az asszisztált halál legalizálását, és a My Death My Decision nevű szervezet patrónusaként is kiáll az ügy mellett. Jelenleg ez nem engedélyezett az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a brit parlament júniusban megszavazta a Terminally Ill Adults (End of Life) Bill előrehaladását, amely 23 szavazatos többséggel ment át. Ha törvénybe iktatják, lehetőséget adna arra, hogy gyógyíthatatlan, kevesebb mint hat hónapos várható élettartammal rendelkező betegek legálisan véget vethessenek életüknek Angliában és Walesben – írja a LadBible.

A színésznő saját egészségéről is nyíltan beszélt. Az elmúlt években több komoly betegséggel küzdött: gerincszűkületet diagnosztizáltak nála, ami nehezíti a járást, emellett ízületi gyulladása van, és korábban szívműtéten is átesett, amikor transzkatéteres aortabillentyű-beültetést végeztek nála. Emiatt most már járókerettel kénytelen közlekedni, és nem vállal több műtétet.

Már nem vállalok több operációt. Sérülékeny vagyok, és nem hiszem, hogy túlélnék egyet

– mondta.

Korábban, májusban a Bedside Manners című podcastben arról beszélt, hogy amikor szóba került egy második térdprotézis lehetősége, attól tartott, hogy abba belehalhat. Ezért úgy döntött, hogy nem fekszik többé kés alá.

A színésznő keserűen reflektált arra is, hogy egész életében elhanyagolta a testmozgást.

Cserben hagytam a testemet. Nem vigyáztam rá. Bárcsak többet sportoltam volna. Azt hittem, a testmozgás a legszörnyűbb időpocsékolás, kivéve azt, hogy életben tart. Ostoba voltam

– vallotta be.