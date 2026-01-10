Hatalmas öröm érte a magyar DJ-t: régi álma vált most valóra
A havazás, bár rengeteg veszéllyel jár, kétségtelenül gyönyörű is. A dögös lemezlovas, Metzer Viki nemrég beismerte, régi álma vált most valóra a hóeséssel.
Habár a hóesés kétségtelenül mesés látvány, rengeteg veszélyt is rejt magában, így az elmúlt napokban rendre érkeztek a figyelmeztetések azzal kapcsolatban, mire érdemes ügyelni, hogy elkerüljük a baleseteket. Mindezek dacára, a jelenlegi időjárás sokaknak okozott nagy örömöt, hiszen már hosszú évek óta híján voltunk a havazásnak, a fehér karácsony mostanra nem több, mint egy vágyálom, így az, hogy most 15 éve nem látott mennyiséget kaptunk belőle, határtalan boldogságot jelent, különösen a kisgyermekes családoknak. A népszerű magyar DJ, Metzker Viki is arról számolt be a napokban a közösségi oldalán, hogy egy régi álma vált valóra, miután leesett a hó.
Évek óta vágyakoztam egy kis hóesés után… Kisgyerekek voltunk, mikor utoljára ekkora hóra ébredtünk
- írta meg az Instagram-oldalán a lemezlovas, hozzátéve, tudja jól, milyen sok bonyodalmat okozhat a havazás, ám ettől függetlenül gyönyörű is. Ezt követően pedig a férjének, Ferenczei Gábornak, avagy BSW Gabennek üzent:
Indulás lapátolni!
Metzker Viki a posztjában továbbá több fotót is megosztott arról, ahogy a párjával élvezik a hóesést, amivel sikeresen megmelengette a rajongói szívét.
Nagyon szép szép pár vagytok, Viki
- üzente az egyik kommentelő.
De aranyosak vagytok!
- áradozott egy másik követő is.
Cukik vagytok!
- helyeselt egy újabb lelkes rajongó.
