Hatalmas öröm érte a magyar DJ-t: régi álma vált most valóra

Habár a hóesés kétségtelenül mesés látvány, rengeteg veszélyt is rejt magában, így az elmúlt napokban rendre érkeztek a figyelmeztetések azzal kapcsolatban, mire érdemes ügyelni, hogy elkerüljük a baleseteket. Mindezek dacára, a jelenlegi időjárás sokaknak okozott nagy örömöt, hiszen már hosszú évek óta híján voltunk a havazásnak, a fehér karácsony mostanra nem több, mint egy vágyálom, így az, hogy most 15 éve nem látott mennyiséget kaptunk belőle, határtalan boldogságot jelent, különösen a kisgyermekes családoknak. A népszerű magyar DJ, Metzker Viki is arról számolt be a napokban a közösségi oldalán, hogy egy régi álma vált valóra, miután leesett a hó.

Évek óta vágyakoztam egy kis hóesés után… Kisgyerekek voltunk, mikor utoljára ekkora hóra ébredtünk

- írta meg az Instagram-oldalán a lemezlovas, hozzátéve, tudja jól, milyen sok bonyodalmat okozhat a havazás, ám ettől függetlenül gyönyörű is. Ezt követően pedig a férjének, Ferenczei Gábornak, avagy BSW Gabennek üzent:

Indulás lapátolni!

Metzker Viki a posztjában továbbá több fotót is megosztott arról, ahogy a párjával élvezik a hóesést, amivel sikeresen megmelengette a rajongói szívét.

Nagyon szép szép pár vagytok, Viki

- üzente az egyik kommentelő.

De aranyosak vagytok!

- áradozott egy másik követő is.

Cukik vagytok!

- helyeselt egy újabb lelkes rajongó.

