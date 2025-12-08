Metzker Viki szétgombolt felsőben szelfizett

Ismét sikerült a szexi lemezlovasnak megdobogtatnia a rajongói szívét. Metzker Viki férje, Gaben bandája, a BSW akusztikus koncertjén járt a Budapest Kongresszusi Központban. S ha már ott volt, lőtt pár szelfit magáról, melyeket az Instagram-oldalán tett közzé...

Metzker Viki ismét megdobogtatta rajongói szívét (Fotó: Mate Krisztian / mw archív)

Metzker Viki szívdöglesztően nézett ki férje koncertjén

Hol egy, hol egyetlen egy gomb sem fogta össze Metzker Viki elegáns felsőjét a fotókon, nem csoda, hogy a rajongók szívecskékkel és lángnyelvekkel árasztották el az üzenőfalát.

Mutatjuk a képeket. Neked melyik a kedvenced?