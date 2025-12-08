RETRO RÁDIÓ

Metzker Viki szétgombolt felsőben szelfizett

Nincsenek szavak. Férje bandájának akusztikus koncertjén járt Metzker Viki.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.08. 21:00
Metzker Viki lemezlovas szexi szelfi

Ismét sikerült a szexi lemezlovasnak megdobogtatnia a rajongói szívét. Metzker Viki férje, Gaben bandája, a BSW akusztikus koncertjén járt a Budapest Kongresszusi Központban. S ha már ott volt, lőtt pár szelfit magáról, melyeket az Instagram-oldalán tett közzé...

Metzker Viki, 2943969_630087020210714dancing8038MKripostMetzker Viki
Metzker Viki ismét megdobogtatta rajongói szívét (Fotó: Mate Krisztian / mw archív)

Metzker Viki szívdöglesztően nézett ki férje koncertjén

Hol egy, hol egyetlen egy gomb sem fogta össze Metzker Viki elegáns felsőjét a fotókon, nem csoda, hogy a rajongók szívecskékkel és lángnyelvekkel árasztották el az üzenőfalát.

Mutatjuk a képeket. Neked melyik a kedvenced?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu