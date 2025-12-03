Metzker Viki bikinis fotóiról nem tudod levenni a szemed

Sokan most féltékenyek lehetnek Metzker Viki párjára, akivel Dubaiban hagyták hátra a mindennapok nyüzsgését és kicsit nyaralnak. Ugyanis a dögös lemezlovas nem véletlenül rendelkezik hatalmas rajongótáborral, hiszen tehetsége mellett gyönyörű külsejével is elkápráztat mindenkit.

Metzker Viki dögös fotót posztolt Dubaiból Fotó: Mate Krisztian / mw archív

Metzker Viki egy szál bikiniben nyaral

Ha a hibátlan genetikát keresnénk, Metzker Vikinél nem lőnénk mellé. Az elismert lemezlovas párjával kapcsolódik ki távol kicsiny országunktól. Legutóbbi fényképén is bebizonyította, milyen gömbölyű idomokkal rendelkezik, amit nem fél megmutatni követőinek.

Metzker Viki bikinijében élvezi a dubai napsütést, a rajongók pedig irigykedve figyelik őt. A napsütés, homok és tengerpart láthatóan feltölti a tehetséges szőkeséget.

Kellemes időtöltést!

- írta fotókhoz egyik rajongója.