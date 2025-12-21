Ez tényleg ő? Sosem látott fotók láttak napvilágot a népszerű, magyar DJ-ről
A rajongók teljesen el voltak ragadtatva. Metzker Viki a minap néhány olyan képet osztott meg, amelyek még 18 éves korában készültek róla.
A méltán népszerű lemezlovas, Metzker Viki mind a ragyogó külsejével, mind a fellépéseivel rendre elkápráztatja a rajongóit. A dögös szőke bombázó gyakran oszt meg magáról kimondottan merész, szexi tartalmakat a közösségi oldalán, amelyekkel minden alkalommal osztatlan sikert arat. Nemrég azonban egy egészen más típusú fotósorozattal jelentkezett Instagramon, ám a követői ezt is hatalmas lelkesedéssel fogadták.
Sosem látott fotókkal kápráztatta el rajongóit Metzker Viki
Kis Viki. Sweet 18! Imádom, hogy ünnepekkor mindig előkerülnek ezek a képek
- írta meg a minap a közösségi oldalán a DJ, az említett fotók társaságában, amelyekkel sikerült levennie a lábáról a rajongóit.
Hát, Viki nem sokat változtál. A jó gének
- jegyezte meg az egyik kommentelő.
Úristen! Semmi változás, és gyönyörű vagy
- ámuldozott egy újabb követő, mialatt Viki férje, Ferenczei Gábor, avagy BSW Gaben sem hagyhatta szó nélkül a képeket.
Kisbabám!
- áradozott a rapper.
Mutatjuk Metzker Viki 18 éves kori fotóit!
Lemondta a fellépéseit Metzker Viki
A szőke DJ a közelmúltban szomorú hírt osztott meg az Instagram-oldalán, miszerint újév estéjén nem élvezhetik koncertjét a rajongók, mert a barátai és családja társaságában szeretne ünnepelni - szúrta ki a Bors.
Mi a fontos? Élvezni az életet. Azokkal az emberekkel tölteni az időt, akiket szeretünk. Így idén hoztam egy döntést és azt mondtam a szervezőknek, szeretnék a szerelmemmel és a barátaimmal szilveszterezni
- jelentette be Viki, aki a férjével együtt fontosnak tartja, hogy időt szakítsanak a pihenésre is egy sűrű koncertidőszak után, éppen ezért, amikor csak tehetik, elutaznak valahová lazítani.
