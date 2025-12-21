Ez tényleg ő? Sosem látott fotók láttak napvilágot a népszerű, magyar DJ-ről

A méltán népszerű lemezlovas, Metzker Viki mind a ragyogó külsejével, mind a fellépéseivel rendre elkápráztatja a rajongóit. A dögös szőke bombázó gyakran oszt meg magáról kimondottan merész, szexi tartalmakat a közösségi oldalán, amelyekkel minden alkalommal osztatlan sikert arat. Nemrég azonban egy egészen más típusú fotósorozattal jelentkezett Instagramon, ám a követői ezt is hatalmas lelkesedéssel fogadták.

Te ráismersz? 18 éves kori önmagáról osztott meg fotókat Metzker Viki / Fotó: Mate Krisztian / mw archív

Sosem látott fotókkal kápráztatta el rajongóit Metzker Viki

Kis Viki. Sweet 18! Imádom, hogy ünnepekkor mindig előkerülnek ezek a képek

- írta meg a minap a közösségi oldalán a DJ, az említett fotók társaságában, amelyekkel sikerült levennie a lábáról a rajongóit.

Hát, Viki nem sokat változtál. A jó gének

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Úristen! Semmi változás, és gyönyörű vagy

- ámuldozott egy újabb követő, mialatt Viki férje, Ferenczei Gábor, avagy BSW Gaben sem hagyhatta szó nélkül a képeket.

Kisbabám!

- áradozott a rapper.

Mutatjuk Metzker Viki 18 éves kori fotóit!

A szőke DJ a közelmúltban szomorú hírt osztott meg az Instagram-oldalán, miszerint újév estéjén nem élvezhetik koncertjét a rajongók, mert a barátai és családja társaságában szeretne ünnepelni - szúrta ki a Bors.

Mi a fontos? Élvezni az életet. Azokkal az emberekkel tölteni az időt, akiket szeretünk. Így idén hoztam egy döntést és azt mondtam a szervezőknek, szeretnék a szerelmemmel és a barátaimmal szilveszterezni

- jelentette be Viki, aki a férjével együtt fontosnak tartja, hogy időt szakítsanak a pihenésre is egy sűrű koncertidőszak után, éppen ezért, amikor csak tehetik, elutaznak valahová lazítani.