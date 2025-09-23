"Sok év után újra..." – Szandi döbbenetes meglepetéssel állt elő

Az énekesnő ismét megcsillogtatja tehetségét. Szandi elképesztő karrierfordulatot jelentett be.
Szandi most egészen másképp tervezi megmutatni tehetségét: férfinak álcázza magát.
A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában az énekesnő hihetetlen átalakulással lép színpadra: Jon Bon Jovi bőrébe bújik.
A hírt egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, ahol Jon Bon Jovi képét a sajátja mellé tette, hogy a rajongók is lássák, mire számíthatnak. A poszt alá izgatottan írta:
Vasárnap, sok év után újra férfiként állok színpadra a Sztárban Sztár All Stars-ban! Jon Bon Jovi bőrébe bújva minden erőmmel azon leszek, hogy igazi tesztoszteronbomba robbanjon a színpadon!
Magyarország egyik kedvenc műsora a TV2-n nagy sikerrel futó Sztárban Sztár All Stars, amiben hazai előadók bújnak különböző sztárok bőrébe, és úgy adják elő a slágereiket, ezzel szórakoztatva a közönséget.
