"Sok év után újra..." – Szandi döbbenetes meglepetéssel állt elő

Az énekesnő ismét megcsillogtatja tehetségét. Szandi elképesztő karrierfordulatot jelentett be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 17:30
Szandi Bon Jovi Sztárban Sztár All Stars

Szandi most egészen másképp tervezi megmutatni tehetségét: férfinak álcázza magát.

Szandi döbbenetes meglepetéssel állt elő
Szandi döbbenetes meglepetéssel állt elő / Fotó: Mediaworks archív

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában az énekesnő hihetetlen átalakulással lép színpadra: Jon Bon Jovi bőrébe bújik.

Szandi felrobbantja a színpadot

A hírt egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, ahol Jon Bon Jovi képét a sajátja mellé tette, hogy a rajongók is lássák, mire számíthatnak. A poszt alá izgatottan írta:

Vasárnap, sok év után újra férfiként állok színpadra a Sztárban Sztár All Stars-ban! Jon Bon Jovi bőrébe bújva minden erőmmel azon leszek, hogy igazi tesztoszteronbomba robbanjon a színpadon!

Magyarország egyik kedvenc műsora a TV2-n nagy sikerrel futó Sztárban Sztár All Stars, amiben hazai előadók bújnak különböző sztárok bőrébe, és úgy adják elő a slágereiket, ezzel szórakoztatva a közönséget.

 

