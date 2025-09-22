Idegesítő nagypapa? Megtörte a csendet Jon Bon Jovi az unokájával kapcsolatban

Jon Bon Jovi boldogan osztotta meg, hogy fia, Jake Bongiovi és menyasszonya, Millie Bobby Brown örökbefogadással váltak szülővé, és nemrég kislányt fogadtak a családjukba. A világsztár így első alkalommal lett nagypapa.

Jon Bon Jovi boldog, hogy nagyszülői szerepben is tündökölhet Fotó: Northfoto /PA/ hot magazin

Jon Bon Jovi, mint idegesítő nagypapa?

Jon Bon Jovi először szólalt meg mióta fia Jake Bongiovi és felesége Millie Bobby Brown gyermeket fogadtak örökbe. „Őrület, de csodálatos. Egyszerűen fantasztikus” – mesélte a 63 éves énekes Bunnie XO műsorában. „Örökbe fogadtak egy kislányt, mi már találkoztunk vele, és abban a pillanatban nagyszülőnek érzed magad. Onnantól az a te babád is.” - írja a Page Six.

Bon Jovi bevallotta, hogy azóta állandóan érdeklődik Jake-től és Millie-től a kisbabáról.

Állandóan képeket kérek, nagyjából minden másnap. Tudom, hogy már most az a kissé idegesítő nagypapa vagyok, de annyira élvezem.

A zenész azt is elárulta, miért támogatta fia és a Stranger Things színésznőjének házasságát, annak ellenére, hogy mindketten nagyon fiatalok. „Áldásunkat adtuk rá, mert értjük őket. Mindketten érettebbek a koruknál. Millie olyan családból jön, ahol a szülei még mindig együtt vannak, és nagyon fiatalon házasodtak. Ő és Jake beleszerettek egymásba, és mi azt mondtuk: rendben, támogatjuk. És működik is.”

Millie Bobby Brownt egyáltalán nem zavarják a negatív kritikák

Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown 2024 májusában tartottak egy szűk körű esküvőt, majd öt hónappal később Olaszországban ünnepeltek újra egy nagyobb, látványosabb ceremóniával. Házassági évfordulójukon Millie egy eddig nem látott fekete-fehér fotót osztott meg az esküvőjükről, amelyhez ezt írta: „1 éve házasok. Szeretem, hogy a feleséged lehetek.”

A pár idén nyáron közösen jelentette be, hogy örökbefogadták első gyermeküket. „Ezen a nyáron kislányunk született örökbefogadással. Mérhetetlenül boldogok vagyunk, hogy megkezdhetjük a szülői élet új fejezetét békében” – írták közös közleményükben. Bár sok rajongót meglepett a hír, sőt akadtak kritikusok is, akik szerint Millie túl fiatal a házassághoz és az anyasághoz, a színésznőt ez nem zavarja. „Millie túl magabiztos ahhoz, hogy bárki megingassa. Egyáltalán nem érdekli, mit gondolnak mások. Miért is kellene?” – mondta egy ismerőse.