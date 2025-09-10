Megindító: közös fotón mutatta meg ritkán látott anyukáját Szandi

Szandi igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat, többek között a fellépéseiről, vagy éppen a családjáról. Ezúttal az utóbbiról posztolt, ami hihetetlenül aranyos lett.

Megmutatta ritkán látott anyukáját Szandi Fotó: Máthé Zoltán

A gyönyörű énekesnő egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. A képeken ő, és édesanyja láthatóak, amint mosolyogva átölelik egymást. Szandi a posztjában leírta, hogy a fénykép a koncertjén, a hangbeállás után készült, testvére, Viki jóvoltából.

Mindig jó érzés ha Édesanyám el tud jönni valamelyik koncertemre, hiszen nagyon boldoggá teszi Őt és engem is, ha ott van. Legutóbb is így volt

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.

Szandi koncertjén édesanyjának egy kiemelt helyet tartott fenn.

Ezeket a képeket a testvérem, Viki készítette rólunk a hangbeállás után. A színpad mellett egy számára odakészített széken ülve nézte végig a koncertet és mint mindig ilyenkor, most is küldtem Neki egy puszit az egyik gitárszóló alatt

A kommentelők nem győzik dicsérni az anya-lánya párost, akikből árad a szeretet - írja a Bors.