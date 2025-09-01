Szandi megosztott minden apró részletet a rajongókkal - eszméletlen videó került fel róla az internetre!

RETRO RÁDIÓ

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 08:30
Szandi Instagram sztárban sztár

A Sztárban Sztár kulisszái mögött mindig különleges pillanatok születnek, amelyekről a nézők általában keveset tudnak. Szandi most egy igazán személyes élményt osztott meg rajongóival az Instagramon, bepillantást engedve a felkészülés nehézségeibe és érzelmi oldalába.

Szandi most igazán meglepte a rajongókat. Fotó: Mediaworks archív

Már nagyon várom, hogy sok év után újra a Sztárban Sztár színpadán álljak! Ám ehhez át kellett essek egy olyan műveleten amire napokig készülnöm kellett pszichésen és lelkileg, mert klausztrofóbiás vagyok. Gipszbe öntötték az arcomat a maszkmesterek, Murányi Orsi és Barabás Benedek. Nagyon hálás vagyok nekik mert az Ő támogatásuk, nyugtatásuk nélkül nem ment volna… Köszönöm!

Szandi szívesen megoszt minden apró részletet a rajongókkal. Korábban megírtuk, hogy őszintén vallott arról, hogy fiatalon beleszeretett a nála jóval idősebb férjébe, Bogdán Csabába. A kapcsolatukat sokáig feszültség kísérte, mivel az énekesnő édesapja éveken át ellenezte a románcot. Bár az apa kezdetben futó kalandnak gondolta a kapcsolatot, végül az esküvőn belátta, hogy tévedett, és áldását adta a párra – ám röviddel ezután elhunyt. A házaspár később számos nehézséggel szembesült, hiszen Szandi egyik gyermeke sem született komplikációk nélkül. Mindezek ellenére három gyermekük ma már felnőttként bizonyítja, hogy a kitartás és a szeretet hosszú távon is erős alapot adhat egy házasságnak.

 

