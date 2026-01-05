Csináljuk a fesztivált!: Balázs Klári felzaklatta magát, Korda György fanyalgott
Kardos-Horváth János az Esküvő című dalt hozta el a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásába. Balázs Klári az értékelés során elmondta, hogy zaklatott lett, Korda György pedig nem szerette a dalt, a szöveg nagyon távol áll tőle.
- Ez már a 11. évad a közmédia népszerű műsorából.
- Legutóbb, 2025 februárjában a Limbó-hintó nyert.
- Egy évvel korábban a Nézz az ég felé lett a legnagyobb sláger.
- A nyolcadik évadban az Úgy szeretném meghálálni volt a befutó.
Szombat este folytatódott a Duna TV-n a Csináljuk a fesztivált!, ezúttal az 1995 és 2005 közötti slágerekkel. A zsűrinek általában tetszettek a dalok, de akadt egy nóta, amely nem volt Korda György kedvére, és Balázs Klári is csak mérsékelten kedvelte.
Kardos-Horváth János az Üllői Úti F.ck Esküvő című dalát kapta feladatnak, melyek ilyen sorokat tartalmaz: „Mintha csak egy szekrénybe zártak volna, sosem tudhatod meg / Hogy mi lehetett volna belőled egy tisztességes élet végén” illetve „Egymáshoz szoktok, ahogy az évek telnek / úgy mászik alád, mintha autót szerelne.” A dal nem épp az esküvő és a hosszú házasság legszebb oldalát villantja fel, erre pedig reagált a zsűri is.
A dal közben Korda György már látványosan sóhajtott egyet, a szemöldöke is megmozdult, majd amikor vége lett, megjegyezte, hogy ő és Klárika 45 éve házasok, így másképp látja a dolgokat.
Én elhiszem azt, hogy vannak ilyen szürkeségbe belefáradt kapcsolatok, de megmondom őszintén, az ízlésemtől távol áll ez a dal. Főleg a mondanivalója, mert a zenéje egész jó. Én megértem a polgárpukkasztást, ilyen dal is van... Az én véleményen szubjektív, másnak lehet más véleménye. Te aranyosan, jól adtad elő a dalt
– dicsérte a fellépőt, kritizálva a dalszöveget.
Majd megtudod, ha megnősülsz! Ez egy nagyon zaklatott szöveg. De már értem, azért zaklatott a zene, mert a szöveg is az
– magyarázta Balázs Klári. Janza Kata aggódva odaszólt, hogy „felzaklattad magad, Klárika”, mire az énekesnő azzal reagált, hogy „Ugye? Nagyon!”
Korda György véleménye javult, a végére megenyhült
Janza Kata szerint Janó nagyon jól hozta a fanyar humort, komplett jelenetet látott a show-ban. Bereczki Zoltán megvédte a szöveget, szerinte zseniális. Tőle távol áll ez a zenei műfaj, viszont „a sláger az sláger, azzal nem lehet vitatkozni.”
A műsor végén, az összefoglaló értékelés során Balázs Klári változatos zenei világot emlegetett, szerinte nevettek, sírtak, táncoltak, úgyhogy megköszönte az estét. Korda György, akit felesége tart fitten, megenyhült kissé a végére, csak jó produkciókat látott, nagyon élvezte a show-t.
Tíz nagyon különböző dalt hallottak a Duna TV nézői az estén. A műsorvezetők is kiemelték, hogy ez nem az előadók versenye, hanem a daloké. Alább a szombati eredmény, az első öt dal jutott be az elődöntőbe.
Korda György 27 évesen szeretett bele a feleségébe, akkor ő már ismert énekes volt.
Ha őt nem ismerem meg, lehet, hogy már réges-régen csak kártyáznék. Az énekesi karrierembe ő egy olyan fajta változást hozott mind tartalmilag, mind pedig külsőleg, amit egyedül nem tudtam volna elérni. Szerintem az a fiatal közönség, aki már együtt ismert meg minket, talán nem is tudja, hogy én azelőtt önmagamban is Korda György voltam, mert már csak Korda György és Balázs Kláriként ismernek bennünket, de én ezt egy cseppet sem bánom. Számomra ő a Jóistennek egy olyan adománya, amit nem is tudom, hogyan köszönjek meg nap mint nap
– nyilatkozta nemrég.
