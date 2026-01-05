Csináljuk a fesztivált!: Balázs Klári felzaklatta magát, Korda György fanyalgott

Kardos-Horváth János az Üllői Úti F.ck Esküvő című dalát hozta el a Csináljuk a fesztivált! legutóbbi adásába. Balázs Klári az értékelés során elmondta, hogy zaklatott lett, Korda György pedig nem szerette a dalt.

A Csináljuk a fesztivált! újabb adásában volt egy szöveg, ami nem tetszett Korda Györgynek

(Fotó: MTVA)

Ez már a 11. évad a közmédia népszerű műsorából.

Legutóbb, 2025 februárjában a Limbó-hintó nyert.

nyert. Egy évvel korábban a Nézz az ég felé lett a legnagyobb sláger.

lett a legnagyobb sláger. A nyolcadik évadban az Úgy szeretném meghálálni volt a befutó.

Szombat este folytatódott a Duna TV-n a Csináljuk a fesztivált!, ezúttal az 1995 és 2005 közötti slágerekkel. A zsűrinek általában tetszettek a dalok, de akadt egy nóta, amely nem volt Korda György kedvére, és Balázs Klári is csak mérsékelten kedvelte.

Kardos-Horváth János az Üllői Úti F.ck Esküvő című dalát kapta feladatnak, melyek ilyen sorokat tartalmaz: „Mintha csak egy szekrénybe zártak volna, sosem tudhatod meg / Hogy mi lehetett volna belőled egy tisztességes élet végén” illetve „Egymáshoz szoktok, ahogy az évek telnek / úgy mászik alád, mintha autót szerelne.” A dal nem épp az esküvő és a hosszú házasság legszebb oldalát villantja fel, erre pedig reagált a zsűri is.

Korda Györgynek a szöveggel volt baja, Balázs Klári szerint a zene is zaklatott (Fotó: MTVA)

A dal közben Korda György már látványosan sóhajtott egyet, a szemöldöke is megmozdult, majd amikor vége lett, megjegyezte, hogy ő és Klárika 45 éve házasok, így másképp látja a dolgokat.

Én elhiszem azt, hogy vannak ilyen szürkeségbe belefáradt kapcsolatok, de megmondom őszintén, az ízlésemtől távol áll ez a dal. Főleg a mondanivalója, mert a zenéje egész jó. Én megértem a polgárpukkasztást, ilyen dal is van... Az én véleményen szubjektív, másnak lehet más véleménye. Te aranyosan, jól adtad elő a dalt

– dicsérte a fellépőt, kritizálva a dalszöveget.

Majd megtudod, ha megnősülsz! Ez egy nagyon zaklatott szöveg. De már értem, azért zaklatott a zene, mert a szöveg is az

– magyarázta Balázs Klári. Janza Kata aggódva odaszólt, hogy „felzaklattad magad, Klárika”, mire az énekesnő azzal reagált, hogy „Ugye? Nagyon!”

Korda György véleménye javult, a végére megenyhült

Janza Kata szerint Janó nagyon jól hozta a fanyar humort, komplett jelenetet látott a show-ban. Bereczki Zoltán megvédte a szöveget, szerinte zseniális. Tőle távol áll ez a zenei műfaj, viszont „a sláger az sláger, azzal nem lehet vitatkozni.”