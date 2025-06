Korda György és Balázs Klári bevallották: „Negyed óra volt a leghosszabb, amit külön töltöttünk”

Korda György Balázs Klári személyében nemcsak feleségre, de örök szerelemre és támogatásra talált, amit mi sem bizonyít jobban, hogy idén már a 45. évüket ünneplik együtt. A művész házaspár ma is épp olyan boldog, mint a legelején, aminek a titka szerintük a külön töltött időben, pontosabban annak hiányában rejlik. Sőt, most még a veszekedéseikről is meséltek.

Korda György és Balázs Klári a házasságuk és boldogságuk titkáról vallottak Fotó: Bors

Korda György felesége nélkül ma már el sem tudná képzelni az életét, persze nem is szeretné, és reméli, hogy nem hogy az arany- még a gyémántlakodalmat is megünnepelhetik majd.

„Ugyanazon a hullámhosszon működünk, és számomra csodálatos, hogy együtt is dolgozunk” – kezdte az énekesnő.

Bevált az, hogy 24 órából 24-et együtt vagyunk. Vannak, akik azt mondják, hogy ebből adódnak a legnagyobb veszekedések, de nekünk ez működik

– árulta el Korda Gyuri bácsi a Tények Plusznak.

Azt hiszem negyed óra volt a leghosszabb, amit külön töltöttünk. Még a pókerpartikon is ott vagyok

– vallotta be mosolyogva Balázs Klári.

Korda György és Balázs Klári is szoktak veszekedni

A zenész házaspár nem titkolja, hogy közöttük is akadtak már nézeteltérések, de elmondásuk szerint ezek is ritkák, amikre szinte nem is emlékeznek.

„Vannak kis súrlódások, amikor nem értünk egyet, de azokat mi kisimítjuk. Tehát vagy én meg tudom győzni Gyurit, vagy ő engem, arról, hogy mi lenne jobb” – mesélte Klári.

A házasságunk elején, 45 éve megfogadtam, hogy össze lehet veszni, lehet anyázni is, de negyed óra múlva egy puszival elfelejtjük az egészet, nem visszük át másnapra. Abszolút meg lehet beszélni, hogy kinek mi a véleménye, de mindketten hajlíthatók vagyunk. Ha úgy érzem, hogy igaza van, elfogadom

– leplezte le a titkot a Reptér énekese.

„Ha tévedünk, tudni kell azt mondani, hogy bocs, ne haragudj” – tette még hozzá a díva.

Balázs Klári férje még egy pókerparti erejéig sem tudja nélkülözni élete szerelmét Fotó: TRENKA ATTILA

A Korda házaspárnak életében is akadtak kihívások

Persze egy négy és fél évtizedes házasságban nem kevés problémával kellett már az énekeseknek szembenézniük, de minden akadályt sikerült legyőzniük együtt.

„Nehéz időszak volt több is, de mindketten átlendültünk rajta. Nem akarom részletezni, de voltak építkezések, és egészségügyi dolgok is” – mondta sejtelmesen a feleség.

Volt egy színpadi is, de én akkor kiálltam érte, és ugyanezt megtette volna Klári is. Ilyenkor össze kell zárni, mert egy csapat vagyunk

– egészítette ki felesége szavait az énekes.