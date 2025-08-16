Nem hiszed el mit evett Lola: ezekkel a különleges falatokkal ünnepelte születésnapját

Az énekesnő, Lola a közösségi médiában osztotta meg rajongóival, hogyan telt születésnapja. Az Instagramra feltöltött fotón egy napsütéses, barátságos hangulatú olasz étterem teraszán látható, amint egy ínycsiklandó spagettit kóstol.

A szépséges énekesnő olasz falatokkal ünnepelte születésnapját / Fotó: MW

Az énekesnő izgatottan készül az anyaságra

Az egykori tinisztár alig várja, hogy kezében tarthassa első gyermekét, aki korábbi nyilatkozatai alapján, kockázatos baba projektnek indult, de ő töretlenül harcolt, hogy sikerüljön. A közösségi oldalán nemrégiben közzétett fotó alapján Lola minden pillanatot próbál megélni, még kettecskén, férjével, amely hamarosan gyökerestül meg fog változni. A fekete felsőt viselő énekesnő elé két étel is került az asztalra: a főszerepben a paradicsomos spagetti, mellette pedig egy színes saláta. A posztból sugárzik a jókedv és az elégedettség, Lola pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki aznap felköszöntötte.

A születésnapomat a lehető legjobb társaságban töltöttem a férjemmel és egy isteni olasz tésztával! Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma gondolt rám!

- írta bejegyzéséhez a sztárkismama.

A rajongók sem fukarkodtak a jókívánságokkal, mivel számos kedves üzenet érkezett, köztük „Isten éltessen nagyon sokáig!” és „Boldog szülinapot!” felkiáltásokkal. A kommentelők nemcsak a születésnap apropóján, hanem a fotó vidám, mégis elegáns hangulatáért is dicsérték az énekesnőt.

Lola legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!