Nem hiszed el mit evett Lola: ezekkel a különleges falatokkal ünnepelte születésnapját

A szépséges énekesnő így ünnepelte születésnapját.
Az énekesnő, Lola a közösségi médiában osztotta meg rajongóival, hogyan telt születésnapja. Az Instagramra feltöltött fotón egy napsütéses, barátságos hangulatú olasz étterem teraszán látható, amint egy ínycsiklandó spagettit kóstol.
Az egykori tinisztár alig várja, hogy kezében tarthassa első gyermekét, aki korábbi nyilatkozatai alapján, kockázatos baba projektnek indult, de ő töretlenül harcolt, hogy sikerüljön. A közösségi oldalán nemrégiben közzétett fotó alapján Lola minden pillanatot próbál megélni, még kettecskén, férjével, amely hamarosan gyökerestül meg fog változni. A fekete felsőt viselő énekesnő elé két étel is került az asztalra: a főszerepben a paradicsomos spagetti, mellette pedig egy színes saláta. A posztból sugárzik a jókedv és az elégedettség, Lola pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki aznap felköszöntötte.
A születésnapomat a lehető legjobb társaságban töltöttem a férjemmel és egy isteni olasz tésztával! Nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma gondolt rám!
- írta bejegyzéséhez a sztárkismama.
A rajongók sem fukarkodtak a jókívánságokkal, mivel számos kedves üzenet érkezett, köztük „Isten éltessen nagyon sokáig!” és „Boldog szülinapot!” felkiáltásokkal. A kommentelők nemcsak a születésnap apropóján, hanem a fotó vidám, mégis elegáns hangulatáért is dicsérték az énekesnőt.
Lola legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
