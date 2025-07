Nincs határ! Lolát a színpad előtt várták a gyűlölködők – „Nekem még kézzel is írtak olyan levelet, hogy gyűlöllek”

Rengetegszer megkaptam azt a kritikát, hogy 18 évesen miért koncertezek és miért jön ki lemezem? Erre pedig azt tudom mondani, hogy ez a szórakoztató ipar, ahol az ember nem feltétlenül 18 évesen lép a színpadra először, mert akkor már lehet, hogy elkésett. Viszont nekem még kézzel is írtak olyan levelet, hogy gyűlöllek. Majd aztán elmentek postára és feladták. Illetve csináltak olyat is nekem koncerten, hogy beálltak a színpad elé és ott mutatták ki a nem tetszésüket. Az is nagyon nehéz, mikor valaki odajön szemtől szembe veled és még az arcát is vállalja. Úgyhogy anno még a gyűlölködő üzenetekbe is több melót kellett belerakni, mint manapság