Lola elmondta lapunknak: örül annak, hogy a közönsége vele együtt nőtt fel, és nem várja el azt tőle, hogy ugyanaz a 17 éves lány legyen, mint régen. Az énekesnő ugyanis közel 20 év alatt természetesen változott, de úgy véli, nagyon nagy baj lenne, ha ugyanolyan lenne, mint anno.

A sport Lola életében fontos szerepet játszik mindamellett, hogy az énekesnőnek a lelki egészsége is fontos (Fotó: Facebook)

A népszerű énekes korábban azt is elmesélte, hogy most már fontos szerepet tölt be életében a sport, azon belül pedig a boksz. A sportág által megismert barátaiban azt szereti, hogy nem Lolát látják benne, hanem Korsós Juditot. A műsorvezetőnek pedig ez a hozzáállás már nagyon hiányzott.

Az énekesnő arról is beszámolt, hogy ő teljesen úgy működik, ahogy műsort vezetni látják a nézők, csak ott – elmondása szerint – nyilván kicsit rájátszik az ember.

„Számomra az a legfontosabb, hogy önazonos és őszinte legyek, mind a színpadon, mind a magánéletben” – kezdte a Metropolnak Lola, aki már gyerekkora óta megtapasztalta, hogy milyen a showbiznisz.

Lola a mai napig egyaránt tevékenykedik műsorvezetőként és énekesnőként (Fotó: Szabolcs László)

Lola: „Mindenáron nem szeretnék szerepelni”

A SzerencseSzombat egykori műsorvezetője elmondta, hogy több olyan műsor is volt, amivel megkeresték, de nemet mondott rájuk. Mégpedig azért, mert nem szeretne celeb lenni és olyan show-ban szerepelni, amiben nem tudja megmutatni valódi kvalitásait.

„Mindenáron nem szeretnék szerepelni csak azért, hogy képernyőn legyek. Nem hiszek abban, hogy mindegy, hogy mivel, csak valamivel szerepeljünk” – vallott őszintén Lola, akit igazán a műsorvezetés érdekel és nem az, hogy minden műsorban ott legyen.

Az énekes a celeb léttel való kapcsolata mellett beszélt nekünk jövőbéli terveiről is. Lola jelenleg sok időt tölt a stúdióban, mert dalokat ír zenekarával együtt. Azt is eltervezte, hogy a tavalyi év után, idén többet szeretne énekelni, alkotni és művészetekkel foglalkozni.