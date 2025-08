Kiderült felveszi-e Curtis nevét a szerelme, exkluzív részletek

Mint arról a Bors számolt be elsőként: öt év kitartó szerelem után Széki Attila azaz Curtis és Barna Judit vagyis Judie elhatározták, hogy hivatalosan is összekötik az életüket. A rapper tavaly augusztusban kérte meg kosárlabdázó kedvese kezét. S igaz, hogy korábban a szerelmes pár azt nyilatkozta, hogy nem sietek el a nagy napot, most mégis a mielőbbi egybekelés mellett döntöttek.

Curtis a kezébe vette az esküvő szervezését (Fotó: Bors)

Curtis menyasszonya: „Nagyon jó érzés, hogy itt tartunk Atival!”

Ahogy azt a Bors exkluzív interjújában Curtis elmondta:

„Most már elmondhatom, idén összeházasodunk! Nagyon örülök, hogy azon a bizonyos napon elhívtam őt naplementét nézni. Azóta együtt élünk, és olyan megpróbáltatások mentünk át, ami miatt mások kapcsolata gallyra is ment volna” – vélekedett Curtis, aki azt is elmondta, az Ázsia Expressz forgatásán határozta el, hogy „Székit” farag Judie-ból.

Judie már járt esküvőiruha próbán, de még nem árulta el, melyik textilcsodát választotta ki (Fotó: Bors)

„Én soha semmit nem erőltettem Atira! Sem az eljegyzést, sem az esküvőt. A lánykérés után sem sürgettem, hanem ő dobta fel, hogy minél előbb legyek én is Széki! Emlékszem, az Ázsia Expressz forgatásán ültünk a parton, amikor megkérdezte: nem házasodunk össze? Mondom, oké, de várjuk meg a műsor végét, hogy mi lesz: ki tudja, hogy fog alakulni. Ázsiát azóta letudtuk, jöhet az esküvő!”– nevetett a sportoló, majd hozzátette, hogy még azután sem vette kezébe az irányítást: rendhagyó módon a vőlegény szervezett mindent!

„Mindent ő intézett: ő hívta a szolgáltatókat, egyeztette a dátumokat, helyszíneket, sőt, a ruhám kiválasztásában is részt vett” – sorolta Judie, aki azt is elárulta, két esküvő is lesz!

Erről részletesebben a Bors exkluzív cikkében olvashattok.