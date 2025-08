Kitálalt a szakértő: ez a valódi oka annak, hogy Károly király szóba sem áll Harryvel

Több mint egy éve nem találkozott személyesen III. Károly brit király és kisebbik fia, Harry herceg. Utoljára 2024 februárjában látták egymást, nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra hozták Károly rákbetegségét. Bár a kapcsolatuk az elmúlt években többször is feszültté vált, a közelmúltban olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint lehetséges, hogy hamarosan rendezik a viszonyukat.

Vajon Harry herceg és Károly király szóba fognak állni valaha egymással? Fotó: AFP

Bár a képviselők korábban leültek tárgyalni egymással, maga a király és Harry még nem néztek egymás szemébe 2025-ben. A hivatalos indoklás legtöbbször időpontütközésekkel és elfoglalt naptárakkal magyarázza a találkozó elmaradását, ám egy királyi szakértő most más, ennél sokkal személyesebb okot emelt ki - írja az Express.

Jack Royston, a Newsweek vezető királyi tudósítója a The Sun Royal Exclusive című műsorában arról beszélt, hogy a király elsődleges prioritása most a saját egészsége – és ez megmagyarázza azt is, miért tartja távol magát Harrytől.

Azt hiszem, van esély arra, hogy látjuk még őket együtt, de ebbe Károlyt bele kell rángatni

– mondta el Royston, majd hozzátette:

A diagnózisát követően a király úgy döntött, meg kell őriznie a lelki békéjét. Úgy érezte, hogy a kisebbik fia jelentős stresszforrássá vált az életében, ezért hozta meg azt a döntést, hogy az egészségére, a felépülésére koncentrál, és nem pazarolhatja minden idejét arra, hogy Harry után szaladgáljon.

A szakértő szerint tehát Harrynek most bizonyítania kell, hogy valóban komolyan gondolja a kapcsolat helyreállítását, és hogy nem terheli meg újra az édesapját.

Harry egyébként azóta többször is járt az Egyesült Királyságban, de a királlyal egyszer sem találkozott. A hivatalos álláspont szerint mindez időpontütközések miatt történt, de sem a herceg, sem a király nem nyilatkozott részletesebben az ügyben. A kapcsolatuk jelenlegi állapota továbbra is kérdéses. 2025 májusában Harry a BBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott: „Apám nem hajlandó szóba állni velem.” Ez a megjegyzés épp akkor hangzott el, amikor Harry elvesztette a bírósági fellebbezését az Egyesült Királyságban megszüntetett, államilag finanszírozott személyes védelmével kapcsolatban.