44 éves lett Meghan Markle, meglepő dolgot mondott a születésnapi ajándékáról a bennfentes

Meghan Markle a 44. születésnapját ünnepli 2025. augusztus 4-én, és úgy tartják, hogy a királyi család tagjai a legjobbakat kívánják neki, sőt, egy ajándékkal is kedveskedik neki egy magas rangú királyi személy.

44 éves lett Meghan Markle Fotó: JLPPA/Bestimage

A sussexi hercegné várhatóan a legközelebbi szeretteivel tölti ezt a különleges napot, köztük 40 éves férjével, Harry herceggel, valamint gyermekeikkel: a hatéves Archie herceggel és a négyéves Lilibet hercegnővel.

Bár az ünnepléssel kapcsolatos konkrét terveket továbbra is homály fedi, nem kérdés, hogy Meghan számos születésnapi üzenetet kap majd a barátaitól és a családtagjaitól.

Annak ellenére, hogy a királyi család tagjai ritkán küldenek nyilvános születésnapi köszöntéseket, felmerült, hogy Meghan személyes üzenetet, vagy akár ajándékot is kaphat tőlük, a kapcsolatukban állítólagosan fennálló feszültségektől függetlenül. Mint ismert, Meghan és Harry 2020-ban visszalépett a királyi feladataitól, majd a pár erős kritikákat fogalmazott meg az udvarral szemben.

Grant Harrold, korábbi királyi komornyik, aki 2004 és 2011 között szolgálta Károlyt, úgy véli, hogy Károly király, Kamilla királynő és Katalin hercegné is boldog születésnapot kíván majd Meghannak.

Meghan születésnapi elvárásaival kapcsolatban Harrold azt sugallta, hogy a jókívánságok és ajándékok valószínűleg egy fő okra vezethető vissza: a királyi család elkötelezett az udvariasság és jó modor irányában.

Ami a királyi család részéről érkező gratulációkat vagy születésnapi jókívánságokat illeti, úgy vélem, a király és a királynő boldog születésnapot fognak kívánni neki. Szerintem Katalin is, valószínűleg a saját és Vilmos nevében.

– mondta Harrold.

Az egykori komornyik hozzátette:

Úgy gondolom, hogy továbbra is szoktak ajándékokat adni egymásnak, mivel a királyi családban az udvariasság és a jó modor kiemelt fontosságú, így szerintem ezt a hagyományt most is tiszteletben fogják tartani.

A születésnapi ünnepségek mellett Meghan várhatóan az As Ever nevű vállalkozására is időt szakít majd, mivel a múlt hónapban piacra dobott borkészlete elfogyott, így hamarosan újabb szállítmány érkezhet – írja a Daily Express U.S.