Bukta a szerződését Meghan Markle és Harry a Netflixszel

Bennfentesek megerősítették, hogy Harry herceg és Meghan Markle 78 millió fontos Netflix-szerződését nem hosszabbítják meg. Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban ötéves szerződést kötött a Netflixszel.

Harry herceg és Meghan Markle szerződését nem hosszabbítják meg Fotó: AFP

Harry herceg és Meghan Markle jövedelmező, 78 millió fontos (35 946 690 000 forint) szerződését a Netflixszel nem hosszabbítják meg – erősítette meg egy bennfentes forrás az Express szerint. – A pár 2020-ban ötéves szerződést írt alá a népszerű streaming szolgáltatással, mindössze néhány hónappal azután, hogy bejelentették lemondásukat a királyi család vezető beosztásából.

A cikk szerint a megállapodás szeptemberben jár le. Az üzletről egy forrás a következőket mondta a lapnak:

Nincs ellenségeskedés egyik fél részéről sem. A dolgok egyszerűen csak lezajlottak a maguk útján.

A szerződés lejárta ellenére a With Love, Meghan második évada a tervek szerint folytatódik idén ősszel.

A Netflix legfrissebb, július 17-én kiadott, 2025 első felét felölelő elköteleződési jelentése szerint Meghan sorozata – amely még márciusban került adásba – a 383. helyen állt 5,3 millió megtekintéssel. A 2022 decemberében sugárzott Harry és Meghan továbbra is a Netflix legnézettebb dokumentumfilm-debütálása. A közös sorozatról szólva a forrás hozzátette:

A Netflix okos volt abban, hogy az első dokumentumfilm-sorozatra rengeteg nézőt szereztek, és reálisan tudták, hogy ez lesz a Montecito páros tartalmi csúcspontja. Nem elégedetlenek azzal, ahogy a dolgok alakultak – megszerezték azokat a kezdeti slágereket, és minden idők egyik legtöbbet emlegetett műsorát készítették.

Mindössze egy héttel a With Love, Meghan című sorozat megjelenése után Meghan a Netflix globális Top 10 Shows Overview listáján a tizedik helyen végzett. A nyolc epizódból álló sorozat 2,6 millió megtekintést és 12,6 millió óra nézést ért el. Abban az időben a hetedik helyen állt a Netflix top 10 műsor listáján az Egyesült Királyságban, és a tizedik helyen a platform top 10 listáján az Egyesült Államokban.

Azonban a sorozatot számos kritika is érte. A rajongók sokan kritizálták Markle-t, hogy saját műsorában erőltetetten próbálja eladni magát tipp-topp háziasszonyként. Sokan kísérteties hasonlóságot is véltek felfedezni Pamela Anderson főzőműsorával, ezért még az „eredeti” jelzőt sem tudta kiérdemelni. A kritikusok szerint a toplistás helyezést és óriási nézettséget legfőképp a „gyűlölködők” figyelme okozta, és nem a rajongók imádata. Találgatások szerint ennek is köze lehet ahhoz, hogy a Netflix nem merte megkockáztatni a szerződés meghosszabbítását a hercegi párral. Amit lehetett, azt learatták, de itt már nem maradt több haszon...