Botrányosan puccos helyen ünnepelt Madonna

Madonnát szerettei vették körül szombaton, amikor a híres toszkánai Palio di Siena-ban rendezett lóversenyen ünnepelte 67. születésnapját. A pop ikont egy erkélyen kapták lencsevégre, ahol fia, Rocco, lánya, Lourdes Leon, és ikerlányai, Stella és Estere vették körül.

A nagy történelemre visszatekintő verseny a 1633 óta minden évben kétszer kerül megrendezésre, és most Madonna is megtisztelte az eseményt a nézőtérről. Művész fia, a 25 éves Rocco, aki az egyetlen gyermekük Guy Ritchie rendezővel, egészen trikóig vetkőzött a nagy hőségben. A 28 éves Lourdes, aki Carlos Leonnal közös gyermekük, szintén elkísérte az Olaszországban rendezett mókára.

Madonna készül valamire

Az énekesnő gyakran ad hírt magáról, ugyanis a rajongók eldobták az agyukat, miután múlt hónapban Madonna bejelentette, hogy új albummal készül, amely a 2005-ben kijött Confessions On A Dance Floor folytatása lesz.

Az Instagram-oldalán tovább borzolta a kedélyeket, miután a színfalak mögül jelentkezett be Londonból, Stuart Price producerrel. Később újabb fotósorozatot közölt, ahogy egy mélyen dekoltált csipke felsőben készítik a felvételeket a lemezhez. Még februárban Madonna a dobok mögül jelentkezett be, majd más fotókon mikrofonba énekelt vagy éppen olyan pózokba vágta magát, amelyekre csak ő képes - írja a Daily Mail.

"Az én Valentin napi ajándékom az összes rajongómnak, hogy tudatom veletek azt, hogy beleteszem a szívemet és a lelkemet a zenémbe, amelyet alig várom, hogy megosszak veletek!" - írta Madonna a képekhez.

A 2019-es Madame X óta nem jelent meg új albuma. A legközelebb megjelenő lemeznek nincsen még kikiáltva a pontos megjelenési dátuma, és az sem tudható, hogy mikor érkezik a hétszeres Grammy-díjas énekesnő legújabb száma. Úgy tűnik tovább kell figyelnünk Madonna posztjait.

