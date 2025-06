Mindenki erről beszél: Madonna az ágyból készített szexi fotókat!

Madonna a korát meghazudtoló módon éli életét és aktív a közösségi oldalakon mind a mai napig. A 66 éves amerikai világhírű énekesnő láthatóan rengeteg szépészeti beavatkozáson esett át. Nemrég posztolt közösségi oldalán a világsztár egy olyan szexi képet, aminek láttán a rajongók álla leesett.

Madonna / Fotó: NurPhoto via AFP

Madonna mindig is egy örök lázadó volt

Az énekesnő szereti sokkolni a rajongóit képeivel, zenéivel, megjelenésével vagy akár a botrányos magánéletével. Köztudott, hogy mindig igyekezett kitűnni még az "átlagosnak" gondolt világsztárok közül is, és sikerült is magára vonnia a figyelmet. Az immár 66 éves Madonna továbbra is azon ügyködik, hogy a figyelem középpontjában maradjon, amit főleg a közösségi oldalain él ki. A megszokott merész képeihez képest a legutóbbi szexi fotói igen visszafogottra sikerültek - amit a rajongók így is egyenesen imádnak!

Rengeteg szívecske és sokat sejtető hozzászólásokat olvasva a rajongók teljesen odáig vannak a 20 millió követővel rendelkező Madonna közösségi oldalán megosztott képekért;