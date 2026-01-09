RETRO RÁDIÓ

Újra szerelmes Herceg Csabi felesége

Herceg Letícia újra szerelmes? A Kőgazdag Fiatalok sztárja egész nap izgatottan készülődött, szépítkezett, majd végül megérkezett a várva várt „nagy ő”.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 19:15
Herceg Csabika Kőgazdag fiatalok Herceg Letícia szerelem

Herceg Letícia, a Kőgazdag Fiatalok sztárja ismét felrobbantotta a közösségi médiát. A fiatal influenszer TikTokon tette közzé sejtelmes videóját, amelyben előrevetítette, hogy egy különleges valaki érkezik hozzá, és eddig nem árulhatott el részleteket. A követők azonnal találgattak: új szerelem? Titkos vendég? Netán valami teljesen váratlan?

Kőgazdag fiatalok sztárja nem bírt aludni az izgalomtól.
A Kőgazdag Fiatalok sztárja és párja új családtaggal bővült (Fotó: TV2)

A Kőgazdag fiatalok sztárja annyira izgult, hogy nem tudott aludni

Letícia egész nap készülődött: sminkelte magát, formázta a haját, és a gardróbjában válogatta a tökéletes, kényelmes otthoni szettet. Elmondása szerint az előző éjszaka szinte álmatlanul telt, annyira izgult a nagy találkozás miatt. Részletesen bemutatta, hogyan készült: először a haját próbálta rendbe tenni, majd kiválasztotta a bőszárú melegítőnadrágot és a fekete csőtoppot, mert szerette volna egyszerre kényelmesnek és stílusosnak érezni magát.

Herceg Csabi felesége új szerelmével (Fotó: Instagram)

A reggeli nem volt problémamentes

Az érkezés időpontja többször változott, ezért a Kőgazdag Fiatalok sztárja próbálta magát lefoglalni: sminkelt, és még gyors reggelit is készített. A kamerák előtt viccesen panaszkodott, hogy az izgalom miatt szinte elfelejtett enni, és a háttérben lévő rumli miatt is bocsánatot kért a nézőktől.

Annyira izgult, hogy remegett a keze

Végül elérkezett a nagy pillanat. Letícia reszkető kézzel, szinte szaladva indult a „titokzatos vendéghez”, és boldogan mutatta be követőinek: 

Őszinte leszek, el sem hiszem, hogy eljött ez az idő, sétálok ki feléjük, nemsokára, egy perc múlva itt vannak, már felkaptam a kabátomat, belépek gyors a kis lépőmben, és szaladok is hozzájuk, így remeg a kezem, nem viccelek. Istenem! Na, be szeretném mutatni mindenkinek Kikit

 – mondta nevetve, miközben az új családtagot simogatta. Kiki, a tündéri francia bulldog érkezett. A kiskutya kabátkában pózolt, miközben Letícia izgatottan és mosolyogva mutatta meg minden részletét.

A rajongók azonnal reagáltak: kommentek százai érkeztek, gratuláltak a boldog pillanathoz, és viccesen megjegyezték, hogy senki nem lehet féltékeny Kikire. A Kőgazdag Fiatalok sztárja így nemcsak új „szerelmet” talált, hanem egy teljesen tündérien aranyos családtagot is, aki garantáltan elbűvöli a követőket és feldobja az influenszer mindennapjait. A TikTok-videó végén Letícia elárulta, hogy Kiki már most a család kedvence lett, és izgatottan várja a közös kalandokat.

