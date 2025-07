Egy igazságügyi szájról olvasó szerint III. Károly király egy különösen érzelmes vallomást tett Kamilla királynénak a 2024-es Trooping the Colour ünnepségen – mindezt a hintóban, miközben hivatalos kötelességeit látta el – rákbetegen. Károly királynál tavaly diagnosztizáltak egy eddig nem részletezett ráktípussal, ám ennek ellenére továbbra is részt vett fontos eseményeken, így ezen a hivatalos katonai parádén is jelen volt.

„Kibírom” – mondta Károly király, majd letörölt egy könnycseppet az arcáról (Fotó: AFP)

A szájról olvasó szakértő, Nicola Hickling a brit Channel 5 dokumentumfilmjében (Lip-Reading the Royals: The Secret Conversations – Szájról olvasás a királyi családnál: A titkos beszélgetések) elmondta, a hintóban elhangzott párbeszédből arra következtetett, hogy Károly király igen meghatott állapotban lehetett – valószínűleg a betegséggel való küzdelem közepette.

„Kamilla királyné észreveszi férje érzelmi állapotát, és megkérdezi tőle: «Biztos vagy benne?»” – mondta Hickling, akinbek a szavait a brit OK idézte. Majd így folytatta: „Károly válaszol, egy finom kézmozdulattal is alátámasztja eltökéltségét, és ezt mondja: «Kibírom a mai napot… Meghat, nem is tudom, miért.»” Ezután látható, ahogy a szeméhez nyúl – talán, hogy letöröljön egy könnycseppet. Közelebbről nézve valóban vörösnek tűnik a szeme, és úgy látszik, könnyekkel küszködik.”

Nem ez az első eset, hogy szájról olvasók bepillantást engednek a királyi család tagjai közötti – látszólag magánjellegű – beszélgetésekbe.

Idén, a 2025-ös Trooping the Colour alkalmával egy másik szájról olvasó, Jeremy Freeman figyelt meg újabb részleteket egy hintóbeli beszélgetésből Károly és Kamilla között. Freeman szerint a király ezt mondta: „Teljes őrület, felháborító, egészen elképesztő.” Majd hozzátette: „Nem olyan, mint én. Ez a különbség köztem és közte.” Nem tudni biztosan, kiről beszélt a király, de a találgatások szerint ez a megjegyzés akár András hercegre is utalhatott, akivel Károly viszonya az utóbbi években jelentősen megromlott.

Jennie Bond, a brit királyi család szakértője szerint a feszültség nem új keletű – például amikor az adófizetők által finanszírozott rendőri védelem megszűnt András herceg lányai, Beatrix és Eugénia hercegnő számára, András ezt súlyosan sérelmezte. „Emlékszem, mennyire sértettnek és megalázottnak érezte magát a lányaival szemben hozott döntés miatt” – mondta Bond. Baroness Ayesha Hazarika pedig hozzátette: „Ez az üzenet egyértelmű volt: András felé és a nyilvánosság felé is azt közvetítette, hogy a kapcsolat már nem a régi.”