Erre senki sem számított: váratlan kijelentést tett Meghan Markle

Meghan Markle As Ever márkája idén robbant be a piacra, majd a lekvárjai, a mézei és virágpermetei mindössze harminc perc alatt elfogytak. Azóta is sokan várják, hogy újra kaphatók legyenek a termékek, de úgy tűnik, ez még a távoli jövő zenéje.

Úgy tűnik, Meghan Markle márkájának polcai még egy ideig üresen fognak állni – Fotó: AFP

Szeretnék egy lépést hátrálni, adatokat gyűjteni, és kitalálni, mivé is válhat az As Ever

– árulta el a hercegné az újratöltés időpontjára vonatkozó kérdésre válaszolva.

Elmondása szerint 2026 első negyedévében várhatóak a termékek, de ezek már egy új irányt képviselhetnek:

Tényleg szeretnék az As Ever vendéglátás jellegére fókuszálni, és a tapasztalatok alapján megérteni, mire van szezonálisan szüksége a vásárlóknak.

A márkanévhez bejegyzett védjegy szerint a jövőben akár szakácskönyvek, evőeszközök és terítékek is érkezhetnek. Meghan azonban ennél is továbbmenne, ugyanis a későbbiekben a divatkategóriát is szeretné felfedezni.

Meghan mindezt úgy építi fel, hogy eközben anyaként is helyt kell állnia: többek közt erről is beszélt a Confessions of a Female Founder című podcastjának záróepizódjában. Példaképeként említette vendégét, Sara Blakelyt, a Spanx alapítóját, aki négy gyermek mellett építette fel a saját birodalmát.

Sokan elfelejtik, hogy Lili hároméves, Archie pedig öt. Ha tehát visszatekintünk az elmúlt öt-hat évemre, akkor igen, vagy terhes voltam, vagy egy újszülöttel, csecsemővel voltam, aztán jött a következő

– mesélt a saját kihívásairól Meghan.

A hercegné más, női vezetőket érintő kihívásokról is beszélt, többek között arról a szerinte jellemző bűntudat-mentalitásról, amely a nagyobb anyagi jólétet kíséri – írta a Mirror.