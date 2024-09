Nyilvánosság elé lépett Lola: így harcol a kilók ellen

Milyen gyönyörű időszak is volt a 2000-es évek eleje! Az előző évtizedre kellemes nosztalgiával tekintünk vissza, ha a zenéről van szó, ekkor ugyanis számtalan olyan híresség bukkant fel, akik most is alapjaiban határozzák meg a hazai zeneipart. Ekkor tűnt fel Tóth Vera és Tóth Gabi, Király Viktor, Majka, akik azóta is az élen járnak, mert a csillagokat célozták meg. Vannak azonban olyan hírességek, akik az előző évtizedben jelentős sikereket értek el, de már keveset hallani róluk. Ilyen például SP, az Anti Fitness Club, de Loláról sem lehet olyan sokat hallani. Most megmutatja, milyen célokat tűzött maga elé.

Lola egy időben jelentős sikereket ért el

Lola a 2000-es évek első évtizedében nagyszerű zenei sikereket ért el. Dalait folyamatosan játszották a rádiók, és mindenki szívesen dúdolgatta a muzsikáit. És bár ezt követően a háttérbe szorult, azért még mindig próbálkozik, és gyakran láthatjuk őt a nyilvánosság előtt. Most arról számolt be, hogy fontos célkitűzése lett az életében, hogy jó formába kerüljön. Ezért aztán rengeteget edz, és igyekszik nagyon egészségesen táplálkozni.

Ezen a héten is kőkemény edzéseket csináltunk végig, mondhatni átverekedtem magam a napokon. Tudjátok, hogy imádom a finom ételeket és ezekről ebben az időszakban sem mondok le

- írja.