Szívszorító vallomás Lolától, pszichológus segítségét kérte

A most 35 éves énekesnő az elmúlt években hiába volt sikeres a karrierje szempontjából, a magánéletét kudarcnak tartotta. Lola hiába ismerkedett, ahogy ő fogalmaz, retró módon az Instagramon, mindig csak fiúk találták be, nem férfiak. A siker érdekében a Petőfi TV korábbi műsorvezetője még a Tinderre is regisztrált, de az hamar kiderült, hogy nem az ő terepe. Önmagában kereste a hibát, elkezdett szakirodalmat olvasni, és végül pszichológushoz segítségét kérte.

Lola egy idő után feladta a párkeresést, boldog volt kettesben imádott kutyájával (Fotó: Facebook)

Lola: Eljutottam arra a pontra, hogy nem kell párkapcsolat

A tavalyi évben rengeteg minden történt az énekesnővel: kirúgták, felmondott és hosszú szingliség után rátalált a szerelem. Lola el sem hiszi, hogy igazi társra lelt, és végre ő is boldog egy párkapcsolatban.

„Számomra is hihetetlen, de párkapcsolatban élek, ami nagyon-nagyon jó, össze is költöztünk, nagyon élvezem” – kezdte Lola, Ábel Anita új műsorában a Palikék világa csatornán, hozzátéve, hogy hosszú önismereti út vezetett idáig. „Jó egy társsal élni, csak nem mindenki társ, akivel együtt élünk életünk folyamán. Nagyon szomorú lehetett kívülről nézni az én életemet, mikor mondjuk három éve azt mondtam, nekem már teljesen mindegy. Én boldog vagyok a kiskutyámmal, mert valahogy olyan férfiakkal találkoztam össze, hogy édes Jóistenem! Van, aki írogat folyamatosan az Instán, és csak írogat és írogat, és nem értettem, mikor jutunk el oda, hogy egy kávéra elhívjon. Vagy olyat, akin azt láttam, hogy szerencsétlenkedik az életben…”

A párkeresés útvesztőjéből kiszabadulni sokáig nem tudó énekesnő azt mondja, a változás akkor jött el, mikor belegondolt abba: miért ilyen pasik jöttek vele szembe.

„Mert én azt gondolom, hogy felnőtt nő vagyok, miért a fiúk jönnek még mindig, mit kezdjek magammal?”

Min kellene dolgoznom, mit kellene átgondolni, mert egyébként vannak fantasztikus férfiak, csak amikor keresgélünk, akkor nem találjuk. Az volt inkább a kérdés, hogy miért teszem ezt? Mert azzal, hogy őket bántom, azzal én nem fogok előrébb jutni abban, hogy mi az én problémám. És akkor azt mondtam, hogy nekem nem kell kapcsolat, én jól vagyok egyedül, milyen kényelmes egyedül lenni, nem? És amikor volt egy lehetőségem, hogy legyen egy kapcsolatom, az első két hónapban azt éreztem, hogy nagyon boldog vagyok. Akkor jöttek a kérdések, ebből lesz valami? Vagy valamit már másképp kell csinálni? Szerintem mi már ezzel is szenvedünk, hogy már megszoktuk, hogy egyedül kényelmes… Elolvastam minden szakirodalmat, pszichológushoz is jártam. Mert amíg nem vagy önazonos, úgyis minden hiába!