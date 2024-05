Babát vár Lola? Ezért hagyta el a SzerencseSzombat csapatát a műsorvezető-énekesnő

A fél országot izgalomban tartja a kérdés: miért távozott négy év után, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra a SzerencseSzombat című élő műsor éléről a csinos műsorvezető-énekesnő, Lola. Sokak kedvence május 11-én, a műsor mellett az Instagram-oldalán jelentette be a búcsúzást. Azóta több pletyka is szárnya kapott az okról. Egyesek szerint terhes, mások szerint pedig nem is csupán erre a műsorra vonatkozik a döntése: egy életre hátat fordít a színpadnak, nem csak műsorvezetőként, de énekesnőként is. Vajon mi az igazság? Lola most úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.

Izgalmas pletykák láttak napvilágot Loláról – a műsorvezető-énekesnő tételesen cáfolta azokat

„Köszönöm azt a sok-sok üzenetet, amit az utóbbi 2 hétben, a Szerencseszombatos búcsúm óta kaptam tőletek. Köszönöm a produkciónak is, hogy lehetőséget adtak arra, hogy így köszönhessek el. Azóta azért olvastam magamról 1-2 olyan dolgot, ami egyáltalán nem fedi a valóságot, ezeket szeretném most tisztázni.”

– írja Instagram-oldalán Lola. Majd így folytatja:

„Az első, hogy nem, nem várok gyermeket. Nem ezért léptem. Annyit megígérhetek, hogyha változik a helyzet, szólok.

A második pedig, hogy eszem ágában sincs abbahagyni a műsorvezetést. A zenét sem. Színpadi ember vagyok, énekes, műsorvezető, előadó. Ezen egyáltalán nem szeretnék változtatni, hiszen ez az életem, a hivatásom és ez tesz boldoggá.”

S hogy akkor mi áll a döntés hátterében? A válasz jóval prózaibb:

„Szeretnék fejlődni, napról-napra jobb lenni, még többet tanulni. Vágyom az új feladatokra, új lehetőségekre. Néha pedig eljön egy olyan pont, ahol azt érezzük mennünk kell tovább. Nálam csupán ennyi történt.”

– összegez Lola.