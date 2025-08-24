Durva kritika érte a Séfek séfe sztárját, így vágott vissza - Videó

Balogh Tamásné szó szerint felrobbantotta a Séfek séfe hatodik évadát. Bár nem kímélték a közösségi médiában sem pedig a konyhában, sikerült belopni magát több ezrek szívébe.

A Séfek séfe sztárja szókimondó és kiáll magáért Fotó: MW Archív

A műsor sztárját számtalan kritika éri, ahol vagy külseje vagy pedig 35 évvel idősebb férje miatt bántják. A Séfek séfe sztárja pedig olajat is öntött a tűzre, ugyanis kijelentette, hogy férjétől gyereket szeretne.

A Séfek séfe sztárja a műsorban sem hagyja magát

Balogh Tamásné még a műsorban is kitűnt, ugyanis egyedi stílusával és hangjával képes volt bárkit leénekelni. Emellett hangos veszekedéseivel is képes volt magára felhívni a figyelmet. A műsor óta azonban a biztosítási tanácsadót új oldaláról ismerhetjük meg, ahol többek között felfedte betegségét is.

Nekem 2019-ben kialakult egy pikkelysömöröm sajnos, ez egy immunrendszeri betegség

- vallotta be a Tények Pluszban.

Betegsége miatt még a fogorvoshoz is elkellett mennie, rendbe hozatni a fogait, emellett mája zsírosodása miatt is szeretné megváltoztatni az életét, hogy a gyulladás eltűnjön. Külsejével kapcsolatos negatív kritikák miatt is fontosnak tartja a mielőbbi változást.

Mindig mondják, hogy koszos vagyok, rühes vagyok, retkes vagyok. Legrosszabb ellenségemnek nem kívánom ezt egyébként.

Mentálisan és fizikailag is megerőltetőnek tartja a bántásokat, így életmódváltása prioritás az életében. Emellett szervezetét fel szeretné készíteni élete legnagyobb álmának beteljesülésére.

Nagyon szeretnénk gyereket

- vallotta be Balogh Tamásné, aki életmódváltásában látja a kulcsot, gyermekvállalásához.

A Séfek séfe szereplője elárulta, hogy egy gyermektől már teljesnek érezné a családjukat férjével együtt, akivel már hat éve alkotnak egy párt.

Balogh Tamásné és férje munkán keresztül találtak egymásra, mikor biztosítást kötött leendő férje házára a nő. Bár Balogh Tamás már három unoka büszke nagypapája, úgy érzi még egyszer belevágna.

Jó anyukának, nagyon gondoskodó, sok ember támogat

- mondta a férfi feleségéről.

A kritikus szemek nem kerüli el őket, amelyek a gyermekvállalásuk miatt éri őket most.

Sokan kérdezik, hogy mi van akkor, ha Tamás meghal, de mi van, akkor ha esetleg én halok meg?

Balogh Tamásné, vagy másnéven Eszter szerint, senkinek nem kellene attól tartania, mi lesz holnap, mert egyikőnk sem tudja meddig tarthat a történetünk.