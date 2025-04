Balogh Tamásné két kézzel szórja a pénzt: lélegzetelállító luxushajóútra ment

Balogh Tamásné biztosításokkal foglalkozik a tévéműsorok és az éneklés mellett, amit nem csak hogy imád csinálni, de nem titkolja, hogy jól is keres vele. Na de ennyire? Ugyanis a Séfek Séfe 6. évadának sztárja most egy igazi luxusutazáson pihen a férjével.

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja igazi luxusnyaralásra ment (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné férje társaságában indult útnak a karibi térségbe egy óceánjáróval, és úgy tűnik, boldogabbak nem is lehetnének. A pár jókat eszik, iszik, és mesés helyeken jár az amerikai kontinensen. Persze az utazás apropója sem mindennapi, egy megkésett születésnapról van szó, ugyanis Eszter számára már szinte hagyomány, hogy minden évben elutaznak ünnepelni. Az amatőr szakács idén januárban lett 30 éves, amihez természetesen méltó utazás dukál, és bár nehéz lehetett felülmúlni a tavalyi pihenést a Maldív-szigeteken, de végül úgy tűnik, sikerült, még ha néhány hónap késéssel is.

Balogh Tamásné gyerekre vágyik

Persze az útra a pár két kiskutyája, Nico és Bryan nem tartott velük, de abban biztosak lehetünk, hogy jó kezekben hagyták őket, hiszen szinte a gyermekeikként szeretik őket. A 30 éves pénzügyi tanácsadó vágyik is arra, hogy gyermeke legyen, amivel 34 évvel idősebb férje teljesen egyetért. Eddig is csak azért vártak a családalapítással, mert mindkettőjük számára nagyon fontos, hogy meglegyen az anyagi jólét, sem ők, sem pedig a gyermekük ne nélkülözzön. De úgy tűnik, ez most már minden szempontból adott, így akár bele is vághatnának a babázásba.

Balogh Tamásné 45 évesen nyugdíjba menne

Sőt, nem csak, hogy sikerült megteremteni a jólétet, de Balogh Tamásné kora ellenére már azon is elkezdett gondolkozni, hogy ha minden így megy tovább, 15 év múlva akár még nyugdíjba is mehet. Persze ehhez az kell, hogy az elkövetkező években nagyon keményen dolgozzon, ahogy eddig is. De azért azt még ő is bevallja, hogy évi egy-egy nyaralás belefér, még ha sokba is kerül.