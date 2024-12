„Kíváncsi vagyok, januárban hány kutya lesz megint a menhelyeken” – Balogh Tamásné üzent a meggondolatlan örökbefogadóknak

A Séfek séfe 6. évadának sztárja a szívén viseli a rászorulók sorsát, na meg persze a menhelyi állatokét is, így az ünnepek környékén különösen igyekszik segíteni rajtuk. Balogh Tamásné most üzent is azoknak, akik felelőtlenül vesznek vagy fogadnak örökbe állatokat karácsonykor.